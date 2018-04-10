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Кыргызстанцы продолжают уезжать воевать в Сирию

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Павел Рязанов

Как сообщает пресс-служба ГКНБ 4 апреля задержан гражданин КР "М.К.", 1984 года рождения.

Установлено, что задержанный активный член международной террористической организации (МТО). ОН по подложным документам пытался выехать в сирийско-иракскую зону воевать против правительственных войск в Сирии.

По данному факту следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.

Напомним, что 4 апреля органами нацбезопастности задержан другой кыргызстанец, некто Х.М., прошедший диверсионно-террористическую подготовку в лагерях международных террористов.

URL: https://www.vb.kg/370092
Теги:
ГКНБ, терроризм
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Комментарии
Нури Эгентаев
10.04.2018, 12:33
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Религиозные фанаты, райские мечтатели. Ради слепой идеии умирают, убивают.

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Рустам
10.04.2018, 12:51

Не ведают что творят и не чувствуют вину за собой, скорби и боли за погибших в каком нибудь очередном взрыве! Террористы это живые зомби, живущие за идею , которую им внушили те люди, получающие несмертное количество денег и власти, запугавши людей, прикрываясь занавеской Ислама и тем самым подрывая репутацию !!!

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