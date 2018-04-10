Кыргызстанцы продолжают уезжать воевать в Сирию

Религиозные фанаты, райские мечтатели. Ради слепой идеии умирают, убивают.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ 4 апреля задержан гражданин КР "М.К.", 1984 года рождения.
Установлено, что задержанный активный член международной террористической организации (МТО). ОН по подложным документам пытался выехать в сирийско-иракскую зону воевать против правительственных войск в Сирии.
По данному факту следственными органами ГКНБ возбуждено уголовное дело.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.
Ведется следствие.
Напомним, что 4 апреля органами нацбезопастности задержан другой кыргызстанец, некто Х.М., прошедший диверсионно-террористическую подготовку в лагерях международных террористов.