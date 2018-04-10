Кыргызстанцы продолжают уезжать воевать в Сирию

Не ведают что творят и не чувствуют вину за собой, скорби и боли за погибших в каком нибудь очередном взрыве! Террористы это живые зомби, живущие за идею , которую им внушили те люди, получающие несмертное количество денег и власти, запугавши людей, прикрываясь занавеской Ислама и тем самым подрывая репутацию !!!