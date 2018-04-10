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Дома строят, как попало!

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ВБ

На пересечении улиц Бакаева и Южной магистрали какой то шустряк построил многоэтажный дом. Сейчас, когда едешь сверху с южной стороны на север при переезде Южной магистрали упираешься в новый построенный многоэтажный дом. Ниже за этим домом идет продолжение улицы Бакаева, которая с северной стороны тоже упирается в этот дом. Исходя из этого возникает вопрос к Мэрии г.Бишкек и его соответствующим структурам,а также правоохранительным органам - НАСКОЛЬКО РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭТОГО ДОМА СООТВЕТСТВУЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ И НЕТ ЛИ ЗДЕСЬ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОВ И ПРОЧИХ НОРМ?!

URL: https://www.vb.kg/370094
Теги:
строительство
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Комментарии
Васа
10.04.2018, 11:07

Нарушения конечно были, это все власть Акаева и Бакиева была. Семейный бизнес все такое. Не переживай так.  

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