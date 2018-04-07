Сегизбаев освобожден от должности главы ГКНБ

Как сообщает отдел информполитики АПКР, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Сегизбаев Абдил Кенешевич освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "согласно поданному заявлению".

Также Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Суюмбаев Болот Турарович освобожден от занимаемой должности Директора Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в ранге заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

На эту должность другим распоряжением президента назначен Идрис Кадыркулов.

Ждем дальнейших кадровых перестановок.