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Совместная акция Beeline и Xiaomi - Xiaomi Redmi 5A всего за 5990 сомов

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Покупателям смартфонов сотовый оператор перечислит средства на баланс.

С 5 апреля 2018 года во всех офисах продаж и обслуживания Beeline будет действовать уникальное предложение – поступят в продажу смартфоны Xiaomi Redmi 5A по цене 5 990 сомов. При их покупке на дополнительный баланс абонентов в течении 6 месяцев будет зачисляться по 100 сомов.

Основными преимуществами смартфона Xiaomi Redmi 5A являются 5 дюймовый IPS экран с высоким HD разрешением, инфракрасный порт для управления бытовой техникой, одновременная установки двух NanoSIM и карты памяти, аккумулятор 3120 мАч, камера 13 мегапикселей.

Смартфоны можно приобрести в кредит. Для этого при себе необходимо иметь копию паспорта, сведения о заработной плате за последние 6 месяцев, справку с места жительства.

Детальную информацию по вопросу покупки смартфонов в кредит можно получить позвонив по номеру 0774 000 999 (звонок абонентам Beeline бесплатный, для абонентов других сотовых операторов согласно их тарификации) или написав письмо на почту: beeshop@beeline.kg

URL: https://www.vb.kg/370099
Теги:
#Beeline
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