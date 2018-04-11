Сколько еще человек должно погибнуть, чтобы установили светофор?

На днях в микрорайоне Асанбай в результате аварии на не регулируемом перекрестке погибла стоящая на остановке женщина. Ведь сколько уже жители говорили о необходимости установки на перекрестке между Асанбаем и 12 микрорайоном(около церкви) светофора! Но ни мэрия, ни МВД не реагировали! В результате - смерть ни в чем не повинного человека. На видео видно,что было превышение скорости легкового авто и нарушение ПДД маршруткой. Вопрос- сколько еще человек должно погибнуть на этом перекрестке,что бы соответствующие службы наконец установили здесь светофор?!