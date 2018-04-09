LG Electronics представила новые модели премиальной бытовой техники

В Москве LG Electronics представила модельный ряд премиальной бытовой техники для дома модельного ряда на 2018 год, включающий линейку холодильников InstaView Door-in-Door и P-Iskra, стиральную машину TWINWash, беспроводных пылесосов CordZero, микроволновые печи NeoChef.

LG представила новую линейку премиальных холодильников InstaView Door-in-Door 2018г. Если постучать дважды по тонированной панели на двери холодильника, она становится прозрачной, и пользователь видит содержимое, не открывая прибор и не выпуская из него холодный воздух. LG InstaView – это идеальное сочетание стильного премиального дизайна с высоким классом энергоффективности, технологиями сохранения свежести и удобством эксплуатации.

Обновленная линейка стиральных машин с двумя барабанами LG TWINWash представлена моделями различных размеров: от вместительных 27-дюймовых до компактных 24-дюймовых. Основное и мини отделения могут использоваться одновременно или независимо друг от друга. Новые стиральные машины LG категории TWINWash оснащены подключением к Wi-Fi, что позволит пользователям легко управлять устройством из любого места, а также скачивать дополнительные циклы стирки и проводить диагностику неполадок, запустив программу Smart Diagnosis на подключенном устройстве.

Новый контейнерный пылесос CordZero порадует хозяек рядом дополнительных функций для удобства уборки. Пылесос оборудован семиступенчатой системой фильтрации с фильтром HEPA 14, собирающим даже микропыль и аллергены.

Микроволновые печи LG NeoChef защищены покрытием против отпечатков пальцев. Уникальная технология Smart Inverter обеспечивает равномерное приготовление или размораживание пищи в течение всего процесса, эффективно сохраняя структуру продукта и его питательные вещества.

Дизайнерский кондиционер LG ATRCOOL Stylist - это не только передовой бытовой климатический прибор, а и элемент декора. Инверторный компрессор экономить до 40% электроэнергии и гарантирует работу аппарата в течение 10 лет. Тонкий корпус внутреннего блока и 26 цветов LED подсветки выделяют эту модель в ряду нестандартных решений для дома.

Многофункциональный очиститель воздуха LG PuriCare прошел сертификацию Института иммунологии ФМБА России и рекомендован для использования в семьях с детьми. Система 6-уровневой фильтрации позволяет очистить воздух от самых мельчайших пылинок, аллергенов и вирусов, а специальный блок помогает устранить и запах и даже газ.