Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

LG Electronics представила новые модели премиальной бытовой техники

 0

В Москве LG Electronics представила модельный ряд премиальной бытовой техники для дома модельного ряда на 2018 год, включающий линейку холодильников InstaView Door-in-Door и P-Iskra, стиральную машину TWINWash, беспроводных пылесосов CordZero, микроволновые печи NeoChef.

LG представила новую линейку премиальных холодильников InstaView Door-in-Door 2018г. Если постучать дважды по тонированной панели на двери холодильника, она становится прозрачной, и пользователь видит содержимое, не открывая прибор и не выпуская из него холодный воздух. LG InstaView – это идеальное сочетание стильного премиального дизайна с высоким классом энергоффективности, технологиями сохранения свежести и удобством эксплуатации.

Обновленная линейка стиральных машин с двумя барабанами LG TWINWash представлена моделями различных размеров: от вместительных 27-дюймовых до компактных 24-дюймовых. Основное и мини отделения могут использоваться одновременно или независимо друг от друга. Новые стиральные машины LG категории TWINWash оснащены подключением к Wi-Fi, что позволит пользователям легко управлять устройством из любого места, а также скачивать дополнительные циклы стирки и проводить диагностику неполадок, запустив программу Smart Diagnosis на подключенном устройстве.

Новый контейнерный пылесос CordZero порадует хозяек рядом дополнительных функций для удобства уборки. Пылесос оборудован семиступенчатой системой фильтрации с фильтром HEPA 14, собирающим даже микропыль и аллергены.

Микроволновые печи LG NeoChef защищены покрытием против отпечатков пальцев. Уникальная технология Smart Inverter обеспечивает равномерное приготовление или размораживание пищи в течение всего процесса, эффективно сохраняя структуру продукта и его питательные вещества.

Дизайнерский кондиционер LG ATRCOOL Stylist - это не только передовой бытовой климатический прибор, а и элемент декора. Инверторный компрессор экономить до 40% электроэнергии и гарантирует работу аппарата в течение 10 лет. Тонкий корпус внутреннего блока и 26 цветов LED подсветки выделяют эту модель в ряду нестандартных решений для дома.

Многофункциональный очиститель воздуха LG PuriCare прошел сертификацию Института иммунологии ФМБА России и рекомендован для использования в семьях с детьми. Система 6-уровневой фильтрации позволяет очистить воздух от самых мельчайших пылинок, аллергенов и вирусов, а специальный блок помогает устранить и запах и даже газ.

URL: https://www.vb.kg/370101
Теги:
#LG
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  