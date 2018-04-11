Первомайская райадминистрация завела себе рабов?

Первомайская районная администрация завела рабов, которые не имеют право на отдых, лечение, поездки и торжества. Вопрос мэру города Бишкек, когда закончится этот бардак? Почему руководство администрации устанавливают графики дежурства, включая туда не работников аппарата, а работников структурных подразделений? В графиках указывают, что обязаны дежурить независимо от болезней, отпусков, законных выходных. Все это делается без согласия работников, если не согласен, угрожают увольнением.

Администрация не работает, занимаются одной отпиской, хотя многие вопросы должны исполнять они. Итак получаем маленькую зарплату, еще и приходится батрачить в свой законный выходной, пока работники аппарата администрации весело отдыхают по кафе и ресторанам, скинув свою работу на плечи бедолаг.

Как надоели эти бесконечные дежурства в выходные дни, постоянные выходы на площадь в качестве массовки. Когда наведут порядок в администрациях, которые возомнили из себя царей? Прощу мэрию разобраться в данном вопросе и дать подробные разъяснения, почему работники, не входящие в штат администрации, должны без своего согласия дежурить и выполнять прихоти работников районной администрации.