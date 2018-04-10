Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Кому Жээнбеков доверит ГКНБ?

1581  3
Виктория Григоренко

Напомним, Абдиль Сегизбаев освобожден от должности председателя ГКНБ. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщили в Информационном отделе Аппарата главы КР, Абдиль Сегизбаев подал заявление об освобождении с поста руководителя спецслужб якобы по "собственному желанию".

Подобное решение отечественные представители экспертного сообщества объяснили тем, что после начатой коррупционной борьбы и расследования по ТЭЦ стало всплывать много фактов и упущений со стороны ведомства. Именно это, по словам кандидата юридических наук, политолога Кайрата Осмоналиева, и подтолкнуло Сегизбаева принять решение о своем уходе с должности главы ГКНБ.

- Это вполне закономерный процесс. Ведь есть негласное правило, которое дает карт-бланш новому руководителю на ротацию кадров без объяснения причин. Тем более, в ведении президента находятся Комитет по обороне и Госкомитет по нацбезопасности. К тому же, частота встреч Жээнбекова после Совбеза с представителями АКС ГКНБ и ГКНБ в последнее время была очень высокой. Ранее, при Алмазбеке Атамбаеве, такого диалога не наблюдалось. Важно и то, что президент не скрывал своих претензий к тому же ГКНБ. И, я считаю, что вполне обосновано. Более того, замена Сегизбаева оправдана и потому, что во главе чекистов должен стоять чекист с чистой репутацией и авторитетом. Слишком важная эта служба, чтобы назначать на эту должность человека извне, - отметил VB.KG Осмоналиев.

По мнению политолога, серьезным аргументом в пользу вышеуказанного является высказанная Сегизбаевым непроверенная информация по Белизу.

- Конечно, понятно, что сам он эти листочки не писал, ему их подсунули его помощники. Они и подставили своего шефа. Другой вопрос: если бы глава ГКНБ хоть немного разбирался в специфике оперативно-следственных мероприятий, то он бы понял необоснованность и бездоказательность представленных ему данных. Сейчас же Сегизбаев осознал, что новый глава КР будет более жестко спрашивать за работу в отличие от прежнего руководителя, и его не волнует, чем дышала контора в последние годы, - пояснил Осмоналиев.

Политолог уверен, что ключевым звеном, подтолкнувшим уже экс-председателями ГКНБ к уходу, стала все же ситуация с расследованием вокруг модернизации столичной ТЭЦ. Не исключено также, что Жээнбеков попросту не верил Сегизбаеву, что и послужило причиной его отставки.

- Да и те задачи, которые сейчас ставит Жээнбеков, по зубам лишь профессионалам-чекистам, - уточнил Осмоналиев.

Кайрат Медербековчи напомнил, что за время работы Сегизбаева были не только недочеты, но и достижения.

- Задерживаются боевики Международных террористических организаций, ГКНБ удалось не допустить кровавых терактов в республике, около 400 сотрудников ведомства получили квартиры – все это показывает, что ведомство работает неплохо. Но руководить столь серьезной структурой, повторюсь, должен быть чекист. Правда, хочется надеется, что Сооронбай Шарипович вновь "откроет" ГКНБ для общественного наблюдения. Да, я понимаю, оно должно быть закрыто, но диалог с обществом все же необходим, пусть даже минимальный, - подытожил Осмоналиев.

URL: https://www.vb.kg/370104
Теги:
ГКНБ, отставка, президент, АКС ГКНБ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
МВД
10.04.2018, 10:55

Сооронбай Шарипович! Если Вы на самом деле намерены по-настоящему и до Победного конца бороться с КОРРУПЦИЕЙ, назначьте Генеральным прокурором, председателем ГКНБ или министром ВД полковника милиции Рахманова Айтмамата (Акиша) Азиретовича. Он всю жизнь проработал в Службе Безопасности МВД. Это самый чистый, грамотный, смелый и неподкупный офицер. Ярый борец со взяточничеством и несправедливостью. Своими силами достиг должности начальника Службы внутренней безопасности МВД и держал порядок в милиции. Его уважают сотрудники милиции, прокуратуры, ГКНБ и других силовых структур. Никогда не прогибался ни перед кем. Единственный в Истории офицер, который в лицо говорил правду и отстаивал свою позицию с такими министрами как Конгантиев, Атаханов и другие. Всегда смело и до конца отстаивал свою принципиальную позицию, руководствуясь лишь Законом. Например в день первой революции 24-го марта 2005 года, когда вся милиция бросила службу и сбежала, он один остался на Площади «Ала-Тоо» и зашел в Белый Дом как представитель МВД и не сбежавший сотрудник. Об этом помнят все члены тогдашнего Координационного совета (Бакиев, Атамбаев, Отунбаева, Бекназаров, Артыков и др.). Во время второй революции 7-го апреля 2010 года, когда начальник ГУВД и его заместители сбежали, он будучи начальником Штаба ГУВД, взял на себя всю полноту ответственности, приказал выдать оставшимся в строю сотрудникам милиции оружие и боеприпасы, и отстреливаясь от нападавших отстоял ГУВД. Двухтысячная и разъярённая толпа, дважды нападавшая на ГУВД , не смогла завладеть арсеналом оружия и боеприпасов, которые хранились в оружейном складе. Он отстоял здание и имущество ГУВД, спас жизни сотен сотрудников милиции, а также жизни следственно-арестованных, содержавшихся в ИВС (в том числе и Атамбаева А.Ш.). Это - истинный герой двух революций. Легендарный и не превзойденный по сей день СБшник. Скромный, порядочный, талантливый и высокообразованный человек, проживающий с умными и талантливыми детьми в «Хрущевке». Вот такой человек имеет абсолютное право занимать самые высокие должности в правоохранительной системе. К тому же он имеет Государственную, Правительственную, Жогорку Кенеша и другие ведомственные награды. «Отличник милиции», «Отличник СБ», «Отличник культуры», имеет диплом юриста с «Отличием». Орденов и медалей намного больше чем у многих генералов. Непревзойденный чемпион по борьбе со взяточничеством и беззаконием. Словом готовый кадр и профессионал своего дела. Вот таких как Рахманов А.А. можно смело назначать на самые высокие и ответственные государственные должности. Не продаст и не сдаст никогда никого. Настоящий Патриот и Герой своей страны. Изучите его личное дело Сооронбай Шарипович и не ошибётесь в нем. Очень компетентный человек, всесторонне развит. Имеет высочайший интеллект. Им может гордиться страна. Из-за своей скромности, неподкупности, принципиальности и порядочности, не умея подхалимничать и угождать руководству, он не занял должность министра ВД.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Васа
10.04.2018, 11:14

А в чем проблема с ТЭЦ. Там же Жээнбеков тендер проводил. Что то я не помню что бы ваш хороший из МВД хоть одного гаишника поймал на взятке. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нури Эгентаев
10.04.2018, 11:22
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

Только своих будет ставить.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  