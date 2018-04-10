Кому Жээнбеков доверит ГКНБ?

Напомним, Абдиль Сегизбаев освобожден от должности председателя ГКНБ. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщили в Информационном отделе Аппарата главы КР, Абдиль Сегизбаев подал заявление об освобождении с поста руководителя спецслужб якобы по "собственному желанию".

Подобное решение отечественные представители экспертного сообщества объяснили тем, что после начатой коррупционной борьбы и расследования по ТЭЦ стало всплывать много фактов и упущений со стороны ведомства. Именно это, по словам кандидата юридических наук, политолога Кайрата Осмоналиева, и подтолкнуло Сегизбаева принять решение о своем уходе с должности главы ГКНБ.

- Это вполне закономерный процесс. Ведь есть негласное правило, которое дает карт-бланш новому руководителю на ротацию кадров без объяснения причин. Тем более, в ведении президента находятся Комитет по обороне и Госкомитет по нацбезопасности. К тому же, частота встреч Жээнбекова после Совбеза с представителями АКС ГКНБ и ГКНБ в последнее время была очень высокой. Ранее, при Алмазбеке Атамбаеве, такого диалога не наблюдалось. Важно и то, что президент не скрывал своих претензий к тому же ГКНБ. И, я считаю, что вполне обосновано. Более того, замена Сегизбаева оправдана и потому, что во главе чекистов должен стоять чекист с чистой репутацией и авторитетом. Слишком важная эта служба, чтобы назначать на эту должность человека извне, - отметил VB.KG Осмоналиев.

По мнению политолога, серьезным аргументом в пользу вышеуказанного является высказанная Сегизбаевым непроверенная информация по Белизу.

- Конечно, понятно, что сам он эти листочки не писал, ему их подсунули его помощники. Они и подставили своего шефа. Другой вопрос: если бы глава ГКНБ хоть немного разбирался в специфике оперативно-следственных мероприятий, то он бы понял необоснованность и бездоказательность представленных ему данных. Сейчас же Сегизбаев осознал, что новый глава КР будет более жестко спрашивать за работу в отличие от прежнего руководителя, и его не волнует, чем дышала контора в последние годы, - пояснил Осмоналиев.

Политолог уверен, что ключевым звеном, подтолкнувшим уже экс-председателями ГКНБ к уходу, стала все же ситуация с расследованием вокруг модернизации столичной ТЭЦ. Не исключено также, что Жээнбеков попросту не верил Сегизбаеву, что и послужило причиной его отставки.

- Да и те задачи, которые сейчас ставит Жээнбеков, по зубам лишь профессионалам-чекистам, - уточнил Осмоналиев.

Кайрат Медербековчи напомнил, что за время работы Сегизбаева были не только недочеты, но и достижения.

- Задерживаются боевики Международных террористических организаций, ГКНБ удалось не допустить кровавых терактов в республике, около 400 сотрудников ведомства получили квартиры – все это показывает, что ведомство работает неплохо. Но руководить столь серьезной структурой, повторюсь, должен быть чекист. Правда, хочется надеется, что Сооронбай Шарипович вновь "откроет" ГКНБ для общественного наблюдения. Да, я понимаю, оно должно быть закрыто, но диалог с обществом все же необходим, пусть даже минимальный, - подытожил Осмоналиев.