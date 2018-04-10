Кому Жээнбеков доверит ГКНБ?

Сооронбай Шарипович! Если Вы на самом деле намерены по-настоящему и до Победного конца бороться с КОРРУПЦИЕЙ, назначьте Генеральным прокурором, председателем ГКНБ или министром ВД полковника милиции Рахманова Айтмамата (Акиша) Азиретовича. Он всю жизнь проработал в Службе Безопасности МВД. Это самый чистый, грамотный, смелый и неподкупный офицер. Ярый борец со взяточничеством и несправедливостью. Своими силами достиг должности начальника Службы внутренней безопасности МВД и держал порядок в милиции. Его уважают сотрудники милиции, прокуратуры, ГКНБ и других силовых структур. Никогда не прогибался ни перед кем. Единственный в Истории офицер, который в лицо говорил правду и отстаивал свою позицию с такими министрами как Конгантиев, Атаханов и другие. Всегда смело и до конца отстаивал свою принципиальную позицию, руководствуясь лишь Законом. Например в день первой революции 24-го марта 2005 года, когда вся милиция бросила службу и сбежала, он один остался на Площади «Ала-Тоо» и зашел в Белый Дом как представитель МВД и не сбежавший сотрудник. Об этом помнят все члены тогдашнего Координационного совета (Бакиев, Атамбаев, Отунбаева, Бекназаров, Артыков и др.). Во время второй революции 7-го апреля 2010 года, когда начальник ГУВД и его заместители сбежали, он будучи начальником Штаба ГУВД, взял на себя всю полноту ответственности, приказал выдать оставшимся в строю сотрудникам милиции оружие и боеприпасы, и отстреливаясь от нападавших отстоял ГУВД. Двухтысячная и разъярённая толпа, дважды нападавшая на ГУВД , не смогла завладеть арсеналом оружия и боеприпасов, которые хранились в оружейном складе. Он отстоял здание и имущество ГУВД, спас жизни сотен сотрудников милиции, а также жизни следственно-арестованных, содержавшихся в ИВС (в том числе и Атамбаева А.Ш.). Это - истинный герой двух революций. Легендарный и не превзойденный по сей день СБшник. Скромный, порядочный, талантливый и высокообразованный человек, проживающий с умными и талантливыми детьми в «Хрущевке». Вот такой человек имеет абсолютное право занимать самые высокие должности в правоохранительной системе. К тому же он имеет Государственную, Правительственную, Жогорку Кенеша и другие ведомственные награды. «Отличник милиции», «Отличник СБ», «Отличник культуры», имеет диплом юриста с «Отличием». Орденов и медалей намного больше чем у многих генералов. Непревзойденный чемпион по борьбе со взяточничеством и беззаконием. Словом готовый кадр и профессионал своего дела. Вот таких как Рахманов А.А. можно смело назначать на самые высокие и ответственные государственные должности. Не продаст и не сдаст никогда никого. Настоящий Патриот и Герой своей страны. Изучите его личное дело Сооронбай Шарипович и не ошибётесь в нем. Очень компетентный человек, всесторонне развит. Имеет высочайший интеллект. Им может гордиться страна. Из-за своей скромности, неподкупности, принципиальности и порядочности, не умея подхалимничать и угождать руководству, он не занял должность министра ВД.