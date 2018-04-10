В Кыргызстане пересчитают сурков

Департамент охраны и использования природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) начал проводить учет сурка.

Ответственное мероприятие, сообщается, проводится в целях определения и введения в базу данных численности сурка для его охраны и рационального использования. Какого именно использования, не уточняется.

Для комплексного учета сурка привлечены сотрудники ГАООС и ЛХ, ученые Национальной академии наук КР и общественность.

Мероприятия по учету сурка пройдут до 5 июня 2018 года.

В настоящее время проведение полевых работ по учету сурка идут в соответствии с утвержденным приказом директора Госагентства Абдыкалыка Рустамова.

Отмечается, что на территории Кыргызстана обитает три вида сурка: сурок серый, сурок красный и сурок Мензбира, занесенный в Красную книгу Кыргызской Республики.

Агентство напоминает, что в 2016 год численность серого сурка составляла 91705 голов, а в 2017 году их численность составила 124294 голов. Численность красного сурка в 2016 год составила 169910 голов, а в 2017 году их численность уменьшилась до 166553 голов. Численность сурка Мензбира, занесенного в Красную книгу Кыргызстана, в 2016 год составляла 13096 голов, а в 2017 году - 12414 голов. В настоящее время численность обитающих в Кыргызстане сурков составляет более 303261 голов.