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Премьер-министром определены ответственные за аварию на Бишкекской ТЭЦ

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Павел Рязанов

Премьер-министр Сапар Исаков определил ответственных за нештатную ситуацию на ТЭЦ Бишкека по итогам работы Межведомственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня провел совещание по результатам работы Межведомственной комиссии, созданной распоряжением правительства от 2 февраля, по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ города Бишкек 26 января.

Глава Правительства, рассмотрев заключение Межведомственной комиссии, поручил соответствующим государственным органам принять к исполнению ее решение. В частности, повысить устойчивость работы теплоснабжающей системы республики и недопущение подобных ситуаций в будущем, совершенствовать законодательную базу в области энергетики, усилить работу по контролю и надзору за готовностью оборудования предприятий топливно-энергетического комплекса республики к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) и другие мероприятия.

"Я внимательно ознакомился с заключением Комиссии и пришел к выводу, что произошедшая ситуация на ТЭЦ Бишкека – это безмерная халатность, которая привела к таким последствиям, когда целый город остался без тепла в зимнее время, соответственно, такое прощать нельзя. По данному факту, по моему обращению о даче юридической оценки действий всех чиновников, руководства и сотрудников вовлеченных компаний, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело, в настоящее время идут следственные мероприятия", - подчеркнул Сапар Исаков.

Кроме того, премьер-министр поручил принять исчерпывающие меры по выполнению Плана мероприятий по обеспечению надежности работы предприятий энергетического сектора страны на 2018 год в целях успешного прохождения предстоящего ОЗП, подготовить необходимые инструкции, которые могут быть использованы в случае каких-либо аварийных ситуаций.

Вместе с тем премьер-министр отметил необходимость усиления кадрового потенциала и создания условий мотивации для привлечения высококвалифицированных специалистов в энергетический сектор.

Глава правительства, поддержав заключение Межведкомиссии о том, что действия оперативного персонала ТЭЦ города Бишкек проводились с нарушением требований инструкций по ликвидации аварии, поручил принять меры дисциплинарного взыскания в отношении ответственных лиц, указанных в заключении Комиссии.

"Однако необходимо пересмотреть меры дисциплинарного взыскания в отношении рядовых сотрудников ТЭЦ города Бишкек, которые следовали указаниям своего руководства, их вина незначительна. Рядовые сотрудники не должны нести наказание за тех, кто руководил процессом", - отметил Сапар Исаков.

В заключение совещания Премьер-министр поручил освободить от занимаемых должностей председателя Правления ОАО "НЭХК" Айбека Калиева и генерального директора ОАО "Электрические станции" Узака Кыдырбаева.

Сапар Исаков акцентировал внимание на том, что решение по освобождению руководства "НЭХК" связано с тем, что оно не предприняло соответствующих мер по разъяснению общественности и депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики ситуации, сложившейся вокруг ТЭЦ города Бишкек, в частности о ходе модернизации и причин произошедшей нештатной ситуации на объекте.

"Я решил уволить Айбека Калиева, который, будучи главой Нацэнергохолдинга, несет ответственность за подготовку компаний к ОЗП. Я ждал результатов расследования Межведкомиссии. В процессе стало очевидным, что Нацэнергохолдинг даже не смог внятно объяснить депутатам и широкой общественности основные темы по модернизации ТЭЦ", - сказал Сапар Исаков.

Глава Правительства также подчеркнул, что будут учтены и приняты во внимание итоги работы временной комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по изучению причин аварии на ТЭЦ города Бишкек и расследованию рационального использования кредита в размере 386 миллионов долларов США, полученного для модернизации ТЭЦ города Бишкек.

Список лиц, в отношении которых по поручению Премьер-министра Сапара Исакова будут приняты меры дисциплинарного взыскания:

По ТЭЦ города Бишкек:

- Ранее освобожден от занимаемой должности директор ТЭЦ города Бишкек Оморкул уулу Нурлан, вместе с тем предлагается освободить от занимаемой должности ряд сотрудников из руководящего состава ТЭЦ города Бишкек.

По ОАО "Электрические станции":

Объявить строгий выговор начальнику службы надежности и техники безопасности Сергею Абдулхаирову.

Освободить от занимаемых должностей технического директора Алмаза Жусупбекова, начальника гидротехнической службы Кубанычбека Манкиева, начальника службы эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования Урмата Мамбетова.

Как известно, ранее освобожден первый заместитель генерального директора Бердибек Боркоев.

По ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания":

Объявить строгий выговор заместителю Нурлану Садыкову ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".

По государственным органам, курирующим энергетический сектор:

Объявить строгий выговор председателю Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Уланбеку Рыскулову, его заместителю - Азамату Оморову.

Объявить строгий выговор заместителю директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики Болоту Жусуеву.

Напомним, что 2 апреля ГКНБ возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ Бишкека, ОАО "Электрические станции" , ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" по признакам преступления предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 УК КР. Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела возбужденного Генеральной Прокуратурой КР 30 января 2018 года по факту аварии на ТЭЦ г.Бишкек.

В рамках уголовного дела, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 03 апреля 2018 года задержаны генеральный директор ОАО "Электрические станции" Узак Кыдырбаев и исполнительный директор Группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека ОАО "Электрические станции" Темирлан Бримкулов. Оба задержанных водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

URL: https://www.vb.kg/370110
Теги:
Сапар Исаков, ТЭЦ, Электрические станции
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