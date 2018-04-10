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Президент готов уволить Индиру Джолдубаеву

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Виктория Григоренко

Сооронбай Жээнбеков внес представление в ЖК об освобождении от должности генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Об этом VB.KG сообщили источники в парламенте.

Как отмечается, представление главы президента Кыргызстана сначала рассмотрит комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Уточняется, что поводом для такого решения стало признание парламентскими фракциями "Ата Мекен" и "Республика - Ата Журт" работы генпрокурора за 2017 год неудовлетворительной.

URL: https://www.vb.kg/370112
Теги:
Генеральная прокуратура, отставка, увольнение, Индира Джолдубаева, Сооронбай Жээнбеков
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