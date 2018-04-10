Президент готов уволить Индиру Джолдубаеву

Сооронбай Жээнбеков внес представление в ЖК об освобождении от должности генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Об этом VB.KG сообщили источники в парламенте.

Как отмечается, представление главы президента Кыргызстана сначала рассмотрит комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Уточняется, что поводом для такого решения стало признание парламентскими фракциями "Ата Мекен" и "Республика - Ата Журт" работы генпрокурора за 2017 год неудовлетворительной.