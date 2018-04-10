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О чем договорились Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Эрдоган?

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Павел Рязанов

Как сообщает пресс-служба президента 9 апреля в Анкаре, состоялась церемония подписания совместных документов, сташая итогом официального визита президента Кыргызстана в Турцию.

В частности подписаны следующие двусторонние документы:

Меморандум о сотрудничестве между Агентством по поддержке содействию инвестициям при Правительстве Турецкой Республики (ispat) и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Правительством КР и Правительством ТР;

Соглашение о сотрудничестве между Правительством КР и Правительством ТР в области сельского хозяйства;

Соглашение между Правительством КР и Правительством ТР о взаимном поощрении и защите инвестиций;

Договор о социальном обеспечении между Правительством КР и Правительством ТР;

Протокол о сотрудничестве между Правительством КР и Правительством ТР в области печати и информации.

Напомним, президент КР Сооронбай Жээнбеков прибыл 9 апреля с официальным визитом в Турецкую Республику, где после официальной церемонии встречи президентов Кыргызстана и Турции и представления делегаций, главы государств направились в зал для переговоров в узком формате. После чего переговоры продолжились в расширенном составе.

На встрече президент Реджеп Эрдоган отметил, что Турция всегда поддерживала демократическое развитие Кыргызской Республики и выразил уверенность, что отношения двух стран будут и далее укрепляться.

Президенты обсудили многие аспекты двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, межпарламентского сотрудничества, культуры и образования, а также вопросы привлечения инвестиций.

Главы государств подчеркнули потенциал сторон для повышения товарооборота до 1 миллиарда долларов в год.

Президент Турции отметил, что с 1992 года 3500 студентов Кыргызстана получили Турецкие образовательные стипендии и назвал кыргызско-турецкий университет "Манас" успешным совместным проектом в сфере образования.

В свою очередь президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что с помощью Совета тюркоязычных государств были реализованы многие инициативы, как Всемирные игры кочевников, Тюркская академия в Астане, Фонд тюркской культуры и наследия в Баку.

"Имеется много общих планов в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, в связи с этим предлагается провести очередной Саммит Совета тюркоязычных государств в этом году в Бишкеке", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он также предложил активизировать сотрудничество Торговых палат, создать Деловой совет между Кыргызстаном и Турцией.

Кроме этого президент Кыргызстана отметил положительную работу Турецкого агентства по сотрудничеству и координации аппарата Премьер-министра Турецкой Республики (ТИКА), которое вносит немалый вклад в социальные проекты Кыргызстана.

Президент Реджеп Эрдоган, касаясь деятельности ТИКА, отметил, что агентство примет активное участие в реализации проектов в рамках Указа Президента Кыргызстана по объявлению 2018 года Годом развития регионов.

Сооронбай Жээнбеков отметил положительное сотрудничество с Турцией в сфере здравоохранения, культуры, спорта. Он пригласил турецкую сторону участвовать в третьих Всемирных играх кочевников на берегу Иссык-Куля.

Кроме этого Глава государства отметил, что 2018 год был объявлен международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) годом великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова и выразил уверенность, что турецкая сторона примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею писателя. "Мой официальный визит в Турцию совпал с началом "Года Айтматова" – это историческое событие", - подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков.

URL: https://www.vb.kg/370113
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Реджеп Эрдоган
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