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Авиабаза ОДКБ "Кант" приняла участие в акции "Мир читает Айтматова"

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Павел Рязанов

Военнослужащие авиабазы ОДКБ "Кант" приняли участие в акции "Мир читает Айтматова", запущенной Министерством образования и науки Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба авиабазы.

В начале года Министерство образования и науки КР запустило акцию "Мир читает Айтматова", посвященную 90-летию со дня рождения выдающегося и всемирно известного кыргызского писателя.

Цель проекта - популяризация наследия Чынгыза Айтматова, формирование культуры чтения айтматовских произведений.

Чтобы принять участие в акции, нужно записать на видео отрывок из произведений Чынгыза Айтматова. Кыргызстанцам, обучающимся за рубежом, предлагается прочитать отрывок на языке страны пребывания.

Министерство призывает принять участие в акции и иностранных студентов, обучающихся в Кыргызстане. А также приглашает всех желающих принять участие в онлайн флешмобе "Мир читает Айтматова".

URL: https://www.vb.kg/370114
Теги:
Кант, авиабаза, Министерство образования, ОДКБ
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