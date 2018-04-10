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Не все согласны с решением Жээнбекова по Джолдубаевой

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Виктория Григоренко

Комитет ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил представление президента КР об освобождении от должности генпрокурора Индиры Джолдубаевой.

Напомним, поводом для такого шага со стороны Сооронбая Жээнбекова стало признание в прошлую пятницу двумя оппозиционными партиями "РАЖ" и "Ата Мекен", работу Генпрокуратуры за 2017 год.

В направленном документе о соответствии Джолдубаевой должности отмечается, что органы прокуратуры из надзорного органа превратились в тех, "кто нарушает закон и права граждан, лишая их свободы".

"На Индиру Джолдубаеву была возложена основная работа по антикоррупционной политике. Все недостатки по данной теме были высказаны на Совете безопасности. Однако никаких результатов после заседания не видно", - поясняется в представлении главы КР.

Теперь рассматривать вопрос дальнейшего нахождения генпрокурора на посту будет весь парламент ЖК уже 11 апреля.

Однако сами парламентарии усомнились в том, что завтра этот вопрос озвучат на повестке дня. По словам депутата ЖК Ирины Карамушкиной, отчет генпрокурора заслушали всего две фракции, и те – представители оппозиционного крыла.

- Чтобы выносить решение о признании работы генпрокурора неудовлетворительной, необходимо заслушать отчет и в остальных четырех, представляющих коалиционное большинство, фракциях. К тому же, по регламенту завтра не планируется, насколько мне известно, рассмотрение на заседании ЖК подобных тем. Что касается замечаний по работе, то они – неизменный атрибут, если человек действительно работает. Тем более, Джолдубаева не брала взятки и не прикрывала своих родственников- коррупционеров, как некоторые ее предшественники. Я, конечно, понимаю, что в стране новое политическое время, и необходимо выбирать команду, с которой новый глава будет идти вперед, но к этому вопросу необходимо подходить цивилизованно, - заявила VB.KG Ирина Юрьевна.

URL: https://www.vb.kg/370115
Теги:
Генеральная прокуратура, парламент, Индира Джолдубаева
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Комментарии
Болотбек
10.04.2018, 14:53

А если серьезно,то она ведь не самосточтельный генпрокурор,а марионетка. Может быть сейчас она набрала опыт работы и будет хорошим прокурором?

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Сагын Жолдошев
10.04.2018, 15:00
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Комментариев: 2

Тепер Жээнбековские приказы начинает диктовать над всем. Завтра начинает диктовать жээнбековкие желания.

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Саша Семёнов
10.04.2018, 15:33
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А когда ГП по иску Асылбека Жээнбекова к каналу "Сентябрь"  закрыла канал Текебаева,  Жээнбековых всё устраивало.

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Саша Семёнов
10.04.2018, 15:34
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Комментариев: 2

А кого у нас незаконно лишили свободы? Может он? "Обвинявший премьер-министра Соронбая Жээнбекова и экс-спикера Асылбека Жээнбекова в присвоении средств, выделенных на стабилизацию ситуации во время июньских событий 2010 года, и сжегший портрет президента Алмазбека Атамбаева полковник Абдылда Капаров осужден на четыре года. Соответствующий приговор вынес Ошский областной суд.Кроме того, суд обязал его выплатить 244 тысячи сомов истцу Жээнбекову. Капаров будет отбывать срок в колонии-поселении."

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МВД
10.04.2018, 19:20

Сооронбай Шарипович! Если Вы на самом деле намерены по-настоящему и до Победного конца бороться с КОРРУПЦИЕЙ, назначьте Генеральным прокурором, председателем ГКНБ или министром ВД полковника милиции Рахманова Айтмамата (Акиша) Азиретовича. Он всю жизнь проработал в Службе Безопасности МВД. Это самый чистый, грамотный, смелый и неподкупный офицер. Ярый борец со взяточничеством и несправедливостью. Своими силами достиг должности начальника Службы внутренней безопасности МВД и держал порядок в милиции. Его уважают сотрудники милиции, прокуратуры, ГКНБ и других силовых структур. Никогда не прогибался ни перед кем. Единственный в Истории офицер, который в лицо говорил правду и отстаивал свою позицию с такими министрами как Конгантиев, Атаханов и другие. Всегда смело и до конца отстаивал свою принципиальную позицию, руководствуясь лишь Законом. Например в день первой революции 24-го марта 2005 года, когда вся милиция бросила службу и сбежала, он один остался на Площади «Ала-Тоо» и зашел в Белый Дом как представитель МВД и не сбежавший сотрудник. Об этом помнят все члены тогдашнего Координационного совета (Бакиев, Атамбаев, Отунбаева, Бекназаров, Артыков и др.). Во время второй революции 7-го апреля 2010 года, когда начальник ГУВД и его заместители сбежали, он будучи начальником Штаба ГУВД, взял на себя всю полноту ответственности, приказал выдать оставшимся в строю сотрудникам милиции оружие и боеприпасы, и отстреливаясь от нападавших отстоял ГУВД. Двухтысячная и разъярённая толпа, дважды нападавшая на ГУВД , не смогла завладеть арсеналом оружия и боеприпасов, которые хранились в оружейном складе. Он отстоял здание и имущество ГУВД, спас жизни сотен сотрудников милиции, а также жизни следственно-арестованных, содержавшихся в ИВС (в том числе и Атамбаева А.Ш.). Это - истинный герой двух революций. Легендарный и не превзойденный по сей день СБшник. Скромный, порядочный, талантливый и высокообразованный человек, проживающий в «Хрущевке». Вот такой человек имеет абсолютное право занимать самые высокие должности в правоохранительной системе. К тому же он имеет Государственную, Правительственную, Жогорку Кенеша и другие ведомственные награды. «Отличник милиции», «Отличник СБ», «Отличник культуры», имеет диплом юриста с «Отличием». Орденов и медалей намного больше чем у многих генералов. Непревзойденный чемпион по борьбе со взяточничеством и беззаконием. Словом готовый кадр и профессионал своего дела. Вот таких как Рахманов А.А. можно смело назначать на самые высокие и ответственные государственные должности. Не продаст и не сдаст никогда никого. Настоящий Патриот и Герой своей страны. Изучите его личное дело Сооронбай Шарипович и не ошибётесь в нем. Очень компетентный человек, всесторонне развит. Имеет высочайший интеллект. Им может гордиться страна. Из-за своей скромности, неподкупности, принципиальности и порядочности, не умея подхалимничать и угождать руководству, он не занял должность министра ВД. Он везде наведёт порядок.

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Марат
10.04.2018, 19:37

Именно Индира возбудила ряд политических уголовных дел по заказу АША .Она не народный прокурор, а личный прокурор АША. Взятку еще как берет, недавно ходила пешком, а сейчас ездить на новой Лексус 570. Откуда  у  честного прокурора Деньги или АША  давал в качестве взаимозачета.

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