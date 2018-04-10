Не все согласны с решением Жээнбекова по Джолдубаевой

Комитет ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил представление президента КР об освобождении от должности генпрокурора Индиры Джолдубаевой.

Напомним, поводом для такого шага со стороны Сооронбая Жээнбекова стало признание в прошлую пятницу двумя оппозиционными партиями "РАЖ" и "Ата Мекен", работу Генпрокуратуры за 2017 год.

В направленном документе о соответствии Джолдубаевой должности отмечается, что органы прокуратуры из надзорного органа превратились в тех, "кто нарушает закон и права граждан, лишая их свободы".

"На Индиру Джолдубаеву была возложена основная работа по антикоррупционной политике. Все недостатки по данной теме были высказаны на Совете безопасности. Однако никаких результатов после заседания не видно", - поясняется в представлении главы КР.

Теперь рассматривать вопрос дальнейшего нахождения генпрокурора на посту будет весь парламент ЖК уже 11 апреля.

Однако сами парламентарии усомнились в том, что завтра этот вопрос озвучат на повестке дня. По словам депутата ЖК Ирины Карамушкиной, отчет генпрокурора заслушали всего две фракции, и те – представители оппозиционного крыла.

- Чтобы выносить решение о признании работы генпрокурора неудовлетворительной, необходимо заслушать отчет и в остальных четырех, представляющих коалиционное большинство, фракциях. К тому же, по регламенту завтра не планируется, насколько мне известно, рассмотрение на заседании ЖК подобных тем. Что касается замечаний по работе, то они – неизменный атрибут, если человек действительно работает. Тем более, Джолдубаева не брала взятки и не прикрывала своих родственников- коррупционеров, как некоторые ее предшественники. Я, конечно, понимаю, что в стране новое политическое время, и необходимо выбирать команду, с которой новый глава будет идти вперед, но к этому вопросу необходимо подходить цивилизованно, - заявила VB.KG Ирина Юрьевна.