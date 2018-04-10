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Воровки среди нас!

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ВБ

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, столичная милиция задержала подозреваемую в краже. Так, с заявлением в милицию обратилась работница одного из столичных салонов косметики, которая сообщила, что 26 марта текущего года две неизвестные женщины похитили из магазина товар на сумму 5 тысяч сом.

Сотрудниками УВД Октябрьского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий была задержана К.Э., 1982 г.р, которая ранее привлекалась за аналогичное преступление.

По задержанию второй подозреваемой проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В отношении К.Э., судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1.

Расследование продолжается.

К слову, в последнее время Кирнет буквально завален сообщениями и съемками с камер видеослежения, как женщины, девушки обчищают магазины, контейнеры на крупных рынках.

Так что, реализаторы и владельцы торговых точек, будьте крайне внимательны. Воровки и воры среди нас. При этом поймать их и вернуть награбленное, к сожалению, не всегда получается.

URL: https://www.vb.kg/370116
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