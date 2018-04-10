Антироссийские санкции могут обернуться экономическим кризисом для КР?

Накануне Фондовые биржи РФ отреагировали на введение новых антироссийских санкций Минфином США. На десять процентов произошло обрушение акций крупных российских компаний и, как следствие, рубля. Об этом пишут СМИ РФ. И сегодня вслед за Россией о повышение курса доллара и ослаблении нацвалюты заявили казахстанские участники рынка. По данным портала Kurs.kz, продать доллар по максимальной цене в одном из обменников можно уже за 328 тенге. Сам НацБанк РК на 10 апреля 2018 года продает американскую валюту за 320, 29 тенге.

В России сложившуюся ситуацию уже назвали "черным понедельником".

Отразится ли эта ситуация на валютном рынке Кыргызстана?

Доктор экономических наук Асылбек Аюпов на этот вопрос ответил утвердительно. По его словам, РК и РФ – наши стратегические партнеры, и все операции по импорту-экспорту осуществляются с ними по единым ставкам, и основной валютой для них пока остается доллар.

- И если у соседей начинает расти американская валюта, то через пару-тройку дней это происходит и у нас. Не стоит забывать и о том, что казахстанцы, пользуясь моментом и временной разницей в курсе, закупают доллар по более низкому курсу у нас. Что, в свою очередь, также влияет на курс - он растет и из-за увеличения спроса.

По словам экономиста, еще одним побочным эффектом от антироссийских санкций может стать и повышение цен на ГСМ и газ для Кыргызстана, которые мы получаем от России.

- РФ будет необходимо компенсировать свои убытки в экономике, а упор в их бюджете делается именно на углеводороды, - пояснил VB.KG Аюпов. - Все это, если достигнет пиковой точки, грозит увеличением темпов инфляции вплоть до очередного кризиса. Поднимутся цены, а к этому неизбежно приведет рост стоимости импорта, ждать падения товарооборота долго не придется. На это отреагирует падением платежеспособность населения – пенсии и зарплаты, в отличие от цен, не растут. Конечно, резких скачков курса доллара не допустит Нацбанк КР, но сможет ли он сдерживать эти "порывы" долго, особенно при затяжном кризисе экономики, сказать сложно, - резюмировал Асылбек Аюпов.