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В Кыргызстане ожидаются снег и заморозки

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Павел Рязанов

По данным МЧСЭ в Кыргызстане 10-11 апреля ожидается неустойчивая погода: временами дожди, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия в Чуйской, Таласской областей колебание от 7…12° до 10…15°, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей от 10…15° до 14…19°, в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей понижение до 7…12°, в горных районах до 5…10°, в высокогорных районах до 0…-5°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Ночью 11-12 апреля в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей, в предгорных районах Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до 0...-2°. Такие заморозки опасны для цветков абрикоса и вишни.

Также МЧС предупреждает, что в связи с ожидаемыми осадками с 10 по 11 апреля в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош (перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бел и ущельеЧычкан), Ала-Бука-Каныш-Кыя, Каракол-Эңилчек (Чон-Ашуу) сохраняется возможность схода снежных лавин и снежные заносы, на некоторых участках автодороги снежный накат и гололед.

Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает, что на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

URL: https://www.vb.kg/370118
Теги:
погода
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