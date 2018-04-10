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Сомнений в том, что представителя партии "Кыргызстан" лишат мандата, нет

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Айжан Нурбекова

Поступившие документы о двойном гражданстве депутата ЖК Дамир Асылбек уулу подтвердились. В связи с этим ЦИК в ближайшее время рассмотрит вопрос о лишении его депутатского мандата. Об этом VB.KG сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

- Вероятность того, что Дамир Асылбек уулу лишится депутатского мандата, 100 процентов. Поскольку поступившие документы – это безусловное основание для прекращения его полномочий. Ошибок не может быть, в составе ЦИК это не первый случай. В 2016 году в июле также было принято решение по лишению мандата Жыргалбека Саматова, который имел гражданство РФ.

Напомним, 16 февраля в Казахстане была проведена масштабная спецоперация в нескольких областях страны, в ходе которой задержано 35 человек. В числе задержанных были трое кыргызстанцев - одним из них оказался 37-летний депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу от фракции "Кыргызстан". Его подозревают в контрабанде.

К слову, как заявили VB.KG в аппарате парламента, парламентские фракции никакой ответственности за то, что в их рядах оказываются депутаты с двойным гражданством, не несут. Ну и, тем более, за их криминальные действия.

URL: https://www.vb.kg/370119
Теги:
парламент, Асылбек уулу Дамирбек, ЦИК
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