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Против Джолдубаевой и Сегизбаева могут быть заведены уголовные дела

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Марина Осипова

В беседе с VB.KG политик Феликс Кулов не согласился с идеей, что отставками Абдиля Сегизбаева и представлением на отставку Индиры Джолдубаевой Жээнбеков "зачищает" кадры Атамбаева.

- Все его нынешние действия логичны, и соответствуют духу и принципу проведенного недавно заседания Совбеза. Да, Сооронбай Шарипович отметил, что подвижки в работе Генпрокуратуры были, но, тем не менее, кардинальных улучшений не произошло. Касалось это замечание и ГНКБ КР. Так что логика в его "кадровых чистках" есть. Что касается правительства, то впереди отчет кабмина, и какие-то изменения уже можно будет ожидать после этого. Пока что об отставке премьера говорить рано, - считает Кулов.

По деятельности ГКНБ Феликс Шаршенбаевич считает, что особенно после Совбеза должна быть проведена ревизия в самом ведомстве.

- Я как человек, который все же имел определенное отношение к спецслужбам уверен, что особенно на фоне общественного мнения, что со стороны спецслужб были фальсификации по громким процессам, необходимо провести внутреннее расследование. Естественно, Сегизбаев этого делать не мог – ну не будет же он копать под себя. А новый человек, который придет на эту должность, просто обязан это сделать. И начать работу ведомства с чистого листа – признавшись в ошибках и избавившись от нарушивших устав и закон кадров. Это его долг.

Кто будет новым главой ГКНБ? Нет ничего страшного, что Жээнбеков не назначил его сразу. Он присматривается, слушает рекомендации. И, надеюсь, выберет профессионала, - говорит VB.KG Кулов.

Политик также не исключает, что и против Индиры Джолдубаевой, и против Абдиля Сегизбаева будут заведены уголовные дела.

- Да, если будут неопровержимые доказательства, что они нарушили закон. К сожалению, Алмазбек Атамбаев воспринимает это так, что идет борьба против него. Но не он расследовал дела. Он говорил "боритесь, сажайте", давал команду принести шапку, а ему приносили голову… Юридически то он таких команд не давал? Значит это непосредственно вина руководителей ГКНБ и ГП. А если по логике Атамбаева, то никого нельзя наказывать, потому что это было "при нем". К сожалению, если он так будет реагировать, это усугубит раскол в обществе. Тогда как все просто должно быть по закону. Кстати, и сам Алмазбек Атамбаев говорил, что готов отвечать, если докажут его вину…

Феликс Шаршенбаевич не исключает, что многие "политические" дела будут пересмотрены, а их участники выпущены на свободу. Коснуться это может и Омурбека Текебаева.

- Есть такое понятие, как удовлетворение общественных требований. И общество неоднократно требовало пересмотреть эти дела из-за невнятной доказательной базы. А профессиональный долг новых руководителей этих ведомств разобраться и докопаться до истины.

Возвращаясь к вопросу об отставке правительства должен напомнить, что это все же прерогатива коалиции большинства. И, конечно же, так или иначе при решении таких вопросов коалиция проводит какие-то консультации с президентом. Но дело в том, что сейчас коалиции уже как таковой нет. Произошел раскол в главенствующей фракции СДПК. И произошло это после съезда социал-демократов. Когда часть членов позвали, часть нет, показав, кто на сегодняшний день изгой в партии. Ну а как еще расценивать, когда на съезд не пускают экс-спикера, куратора Оша и Ошской области, который был официально выбран делегатом? Ну и, соответственно, теперь во фракции есть как сторонники Атамбаева, так и сторонники Жээнбекова. При этом первые, я так думаю, уже не будут играть решающую роль. Ведь за ними нет президента. Они потерянные дети Атамбаева. И, естественно, о каком единодушии можно говорить при обсуждении кандидатуры премьер-министра?

Но это даже второй вопрос. Первый, может ли такая фракция сохранить коалицию? Если где-то "на полях" не произойдет некая договоренность между Жээнбековым и Атамбаевым, можно ожидать раскол и развал коалиции. Что в свою очередь повлечет за собой роспуск правительства.

А уж какая сложится коалиция, какие кадры будут принимать и обсуждать решение, можно будет судить и о том, какая кандидатура будет выдвинута на пост премьер-министра, - предлагает дождаться Кулов развития событий.

Будем наблюдать.

URL: https://www.vb.kg/370120
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Феликс Кулов, отставка, парламент, правительство, Индира Джолдубаева
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Комментарии
Сагын Жолдошев
10.04.2018, 16:47
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Комментариев: 2

Новые волки нападают на старых друзей.

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Жаку Токонов
10.04.2018, 21:29
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Комментариев: 1

Соке взял всю кадровую политику, и поставляет под свой контроль всю политику.

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Инкогнито
10.04.2018, 21:55

Не вижу логики в кадровой чистке президента те люди которые голосов али за кандидатуру Сооронбай.Шарип ович.Жээнбекова сами и попали под его жернова Аида.Салянова Абдиль. Сегизбаев и интересы между президе нтом Сооронбай.Шариповичем.Жээнбе ковым и Алмазбек.Шаршенович.Атамб аевым ухудшается с чем это связано это только вопрос предстоит выясни ть.

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