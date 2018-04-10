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Токтакунов: Без судебной реформы реформа МВД невозможна

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Виктория Григоренко

Реформы в МВД повлияли на раскрываемость преступлений. Об этом на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции ЖК заявил министр внутренних дел Улан Исраилов.

Стоит напомнить, что в активную фазу совершенствование правоохранительных органов вошло после избрания нынешнего главы ВД в ноябре 2016 года. Уже 2017 году Исраилов создал на базе МВД шесть дополнительных служб: криминальной милиции, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, службу внутренних расследований, следственную службу, по противодействию экстремизму и незаконной миграции, а также службу общественной безопасности.

В конце прошлого года новый глава МВД инициирует переименование Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) в Главное управление безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД Кыргызстана, изменив даже форму одежды сотрудникам.

Однако граждане такие реформы назвали "перестановкой мебели в офисе при старых кадрах".

Несмотря на усилия ведомства, в 2017 году в Национальный центр КР по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания поступило 209 сообщений о пытках, в органы прокуратуры - 435 заявлений. В большинстве случаев жалобы и обвинения выдвигались в адрес оперативных сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и сотрудников изоляторов временного содержания ОВД.

Да и по числу Дорожно-транспортных происшествий Кыргызстан уже пару лет лидирует среди других стран СНГ.

По словам юриста Нурбека Токтокунова, реформы МВД ждать не стоит, пока в стране не будет проведена полноценная судебная реформа.

- Только тогда суды смогут процессуально бить по рукам сотрудников милиции. Сейчас же они "работают" с правоохранителями в одной связке. Прогресс уже то, что факты пыток признали. Ранее их наличие отвергалось в категорической форме. Но и здесь заслуга не самих милиционеров, а родственников, адвокатов или пострадавших от жесткого обращения сотрудников ОВД граждан. При этом Генпрокуратура выполняет лишь роль надзирательного органа, и не более, - отметил VB.KG Токтакунов.

Юрист напомнил, что реформа МВД идет практически безрезультатна на протяжении уже 20 лет.

- Милиция не защищает граждан, а лишь отстаивает интересы власти. Это наглядно показали волнения 2005 и 2010 годов – как только сбежало руководство страны, так и под натиском толпы разбежалась милиция. Поэтому, лично я выступаю за переименование наших правоохранителей в полицию. Так как изначально полиция – это служба, которая служит обществу. Единственное, чтобы это изменение сопровождалось перестройкой самого формата ведомства, а не просто вывеской. Тогда без сомнения можно будет говорить об изменениях в работе МВД. Но, повторюсь, для этого в первую очередь необходима реформа судебной системы, - подчеркнул Токтакунов.

Что касается кандидатуры самого министра Улана Исраилова, то юрист добавил, что одной из положительных качеств главы ВД является то, что он пришел в ведомство "со стороны".

- То есть, по сравнению со своими заместителями и предшественниками находится вне системы. А это уже огромный плюс. К тому же, ведомство стало более открытым обществу. Но и здесь основная заслуга принадлежит, на мой взгляд, нашему обществу, - резюмировал Нурбек Токтакунов.

URL: https://www.vb.kg/370122
Теги:
МВД, реформы, судебная реформа
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