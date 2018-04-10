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MegaCom расширил сеть 4G в Бишкеке и Оше

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В рамках планового технического развития компания MegaCom значительно расширила сеть 4G и увеличила скорость обмена данными в сети четвертого поколения в городах Бишкек и Ош.

Благодаря оптимизации сети в двух самых крупных и густонаселенных городах Кыргызстана значительно увеличилась скорость мобильного интернета, а также улучшился сигнал в промышленных зонах и новых жилых кварталах с плотной застройкой.

Технические специалисты компании MegaCom ведут работы по развитию сети и в малых населенных пунктах. Так, в результате ввода в эксплуатацию новых базовых станций связь стандарта 3G от MegaCom появилась в следующих селах: Алга, Чункур-Кыштак, Адыр, Бексе, Мыргылжек Кадамжайского района Баткенской области, а также в селе Алга Лейлекского района Баткенской области. Помимо этого, увеличена пропускная способность уже имеющихся станций. Сеть 3G была улучшена в селе Кашка-Баш Чуйской области.

Всю территорию покрытия сети можно посмотреть на Интерактивной карте покрытия сети в режиме онлайн, где также можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций и оперативно получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

URL: https://www.vb.kg/370123
Теги:
#MegaCom
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