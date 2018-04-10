В столице открыты два новых троллейбусных маршрута

В столице открыто два новых троллейбусных маршрута - №2 и 3. Об этом со ссылкой на Бишкекское троллейбусное управление сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что на маршруте №2 курсирует 11 троллейбусов сообщением: Аламединский рынок – Мясокомбинат. На маршруте №3 на линию выходит 15 троллейбусов сообщением: микрорайон "Джал" – Институт земледелия.

Также в связи с закрытием дорог на реконструкцию временно закрыты троллейбусные маршруты: №5, 9 и 14. Частично изменены схемы движения троллейбусных маршрутов №7 и 8.