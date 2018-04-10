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В столице открыты два новых троллейбусных маршрута

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ВБ

В столице открыто два новых троллейбусных маршрута - №2 и 3. Об этом со ссылкой на Бишкекское троллейбусное управление сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что на маршруте №2 курсирует 11 троллейбусов сообщением: Аламединский рынок – Мясокомбинат. На маршруте №3 на линию выходит 15 троллейбусов сообщением: микрорайон "Джал" – Институт земледелия.

Также в связи с закрытием дорог на реконструкцию временно закрыты троллейбусные маршруты: №5, 9 и 14. Частично изменены схемы движения троллейбусных маршрутов №7 и 8.

URL: https://www.vb.kg/370125
Теги:
транспорт, Бишкек
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