Калиева уволили без "статьи"?

Согласно решению Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии с Положением о ФУГИ, на основании Устава ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", а также по заявлению А.Р Калиева, Калиев Айбек Рыспекович освобожден от занимаемой должности председателя Правления - члена Правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", сообщает пресс-служба ФУГИ.

Временно исполняющим обязанности председателя Правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" назначен заместитель председателя Козубаев Эрали Исмаилович.