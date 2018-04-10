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Калиева уволили без "статьи"?

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ВБ

Согласно решению Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии с Положением о ФУГИ, на основании Устава ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", а также по заявлению А.Р Калиева, Калиев Айбек Рыспекович освобожден от занимаемой должности председателя Правления - члена Правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", сообщает пресс-служба ФУГИ.

Временно исполняющим обязанности председателя Правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" назначен заместитель председателя Козубаев Эрали Исмаилович.

URL: https://www.vb.kg/370126
Теги:
ТЭЦ, увольнение, безТЭЦ
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