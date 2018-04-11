Одобрит ли парламент кандидатуру Абдылдаевой на пост министра юстиции?

Накануне комитет по конституционному законодательству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК одобрил кандидатуру Айнуры Абдылдаевой на пост министра юстиции. А сегодня вопрос о ее кандидатуре должен быть рассмотрен парламентом. Решение будет принято большинством голосов.

Напомним, кандидатура Абдылдаевой представлена премьер-министром Сапаром Исаковым.

Абылдаева Айнура Нуралиевна родилась 7 июля 1976 году во Фрунзе. В 1999-м окончила факультет математики, информатики и кибернетики Кыргызского национального университета, а спустя восемь лет получила образование в Кыргызской государственной юридической академии.

Трудовая деятельность:

2000-2001 - инспектор, оператор ЭВМ в Управлении делами президента КР;

2001-2003 -референт юридического отдела Аппарата премьер-министра КР;

2003-2006 -эксперт отдела правового обеспечения АПМ;

2006 - эксперт отдела по работе с обращениями граждан АПМ;

2006-2009 - эксперт отдела правового обеспечения и кадровой службы Аппарата правительства (АП) КР;

2009-2010-заместитель заведующего отделом подготовки правительственных решений АП;

2010 - заведующая отделом подготовки заседаний администрации президента КР;

2010 - заместитель заведующего отделом административного обеспечения аппарата временного правительства КР, заведующая отделом подготовки заседаний администрации президента КР;

2010–2015 - заведующая канцелярией аппарата президента КР;

2015–2017 - начальник Чуй-Бишкекского управления юстиции.

с июня 2017 года - статс-секретарь Министерства юстиции КР.

Имеет чин государственного советника госслужбы III класса.