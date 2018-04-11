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Болельщики ждут спортсменов из КР на Азиатских играх в Индонезии

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ВБ

В Индонезии полным ходом идут подготовки к открытию 18-х летних Азиатских игр, которые состоятся в августе месяце. Известно, что игры будут проходить в двух больших городах, в столице Джакарте (о. Ява) и в городе Палембанг (о. Суматра). Подходит к завершению строительство путей для скоростных поездов, которые без усилий и пробок будут доставлять спортсменов, болельщиков и туристов прямо из аэропортов в центр города по воздушным железным дорогам. Отрадно видеть среди флагов стран-участниц и наш, кыргызстанский флаг. Кыргызстан - вперед! Здесь ждут твои болельщики!

URL: https://www.vb.kg/370129
Теги:
спорт
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