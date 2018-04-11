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Силами прокуратуры сироте выделили земельный участок

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ВБ

По представлению прокуратуры Кара-Бууринского района Таласской области местным органом власти выделен земельный участок круглому сироте, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Надзорным органом области проведена проверка исполнения законодательства о жилищных правах детей-сирот в Кара-Бууринском районном управлении социального развития. В ходе проверки установлено, что житель села "Чон Кара-Буура" 18-летний Нарбай уулу Руслан, после смерти обоих родителей, находится на попечении у дяди. По данным районного управления Госрегистра, семья Руслана не имела недвижимого имущества, а также согласно акту жилищных условий он нуждается в обеспечении жильем или выделении земельного участка.

Отметим, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о детях и Жилищным кодексом КР, дети-сироты пользуются правом внеочередного получения жилой площади.

Учитывая указанные обстоятельства, прокуратурой Таласской области было внесено представление главе Чон Кара-Бууринского айыл окмоту о предоставлении земельного участка под строительство жилого дома Нарбай уулу Руслану. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, решением местного самоуправления Руслану выделен земельный участок площадью 10 соток.

В надзорной деятельности органами прокуратуры особое внимание уделяется вопросам обеспечения прав детей. Так в 2017 году по законодательству о защите прав детей-сирот проведено 157 проверок, по которым принесено 14 протестов, внесено 122 представления, 49 предписаний, 4 предостережения, возбуждено 12 дисциплинарных и административных производств. По актам прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 184 лица. В защиту прав и интересов несовершеннолетних в суд предъявлено 11 исков.

URL: https://www.vb.kg/370131
Теги:
прокуратура
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