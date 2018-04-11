"Модерировал экстремистские сайты и страницы в соцсетях"

10 апреля 2018 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г.Бишкек задержан один из идейных членов религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир" гражданин КР "Т.У.", 1996 г.р.

Установлено, что "Т.У.", являясь модератором, осуществлял административное редактирование экстремистских сайтов и страниц в различных социальных сетях, размещал и распространял запрещенные материалы РЭО "Хизбут-Тахрир" в Интернет-пространстве КР.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, модемы, печатная и электронная литература экстремистского содержания.

Все изъятые материалы направлены в ГКДР КР для проведения религиоведческой экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 299-2 (Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций) Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.