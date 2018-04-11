"Модерировал экстремистские сайты и страницы в соцсетях"

Нужно контралировать все религиозные секты в стране. Сейчас эти секты пытаются исламизировать населения через информационных войн.
10 апреля 2018 года ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г.Бишкек задержан один из идейных членов религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир" гражданин КР "Т.У.", 1996 г.р.
Установлено, что "Т.У.", являясь модератором, осуществлял административное редактирование экстремистских сайтов и страниц в различных социальных сетях, размещал и распространял запрещенные материалы РЭО "Хизбут-Тахрир" в Интернет-пространстве КР.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, модемы, печатная и электронная литература экстремистского содержания.
Все изъятые материалы направлены в ГКДР КР для проведения религиоведческой экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 299-2 (Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций) Уголовного кодекса КР.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.
Ведется следствие.