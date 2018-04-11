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Взгляд из Москвы: кто круче – Атамбаев или Жээнбеков?

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Марина Осипова

К сожалению, как кыргызстанские политики, так и простые граждане привыкли так или иначе оглядываться на "стратегических партнеров" - что там думают о наших лидерах? Как оценивают происходящее у нас? Как будут взаимодействовать с нами? И, немаловажный вопрос, будут ли помогать?

Рано или поздно, хочется верить, став самодостаточным государством, мы от этой привычки избавимся.

Ну а пока зададимся традиционным вопросом – как воспринимают в Москве – политическом центре нашего стратегического партнера, нового президента КР Жээнбекова, и какой видится роль экс-президента Атамбаева?

В российских настроениях VB.KG помог разобраться шеф-редактор Среднеазиатской редакции REGNUM Григорий Михайлов.

- Кыргызстан не является приоритетным направлением российской внешней политикой, однако те, "кому положено", с большим вниманием и интересом следят за последними изменениями в стране. Президента Сооронбая Жээнбекова руководство России воспринимает как законно избранного главу страны, и готово с ним далее плодотворно сотрудничать, - рассказывает Михайлов.

При этом, по его словам, Алмазбек Атамбаев в восприятии Москвы довольно влиятелен. Играет роль и то, что он возглавляет одну из крупнейших партий республики СДПК.

- В целом Москва не намерена как-то активно участвовать во внутренней киргизской политике. Кремль не вмешивался в президентские выборы, не будет вмешиваться и в нынешние процессы, предоставляя возможность местным политикам самим выяснять отношения и определять будущее страны.

При этом Россия заинтересована в продолжении сотрудничества, развитии двухсторонних связей по широкому спектру направлений: экономике, культуре, безопасности, - утверждает собеседник VB.KG.

VB.KG: Есть ли надежда на возобновление старых, или запуск каких-то новых проектов?

- Надежда есть. Однако это во многом будет зависеть от политической стабильности в Кыргызстане, а также стабильности в Средней Азии в целом.

Кыргызстану в первую очередь следует надеяться не на Россию, Китай, США или иных доноров, а на себя. В стране есть множество талантливых и деятельных людей - если они приведут Кыргызстан в порядок - инвесторы выстроятся в очередь, чтобы вложить деньги в экономику. Но наладить ситуацию в стране должны сами кыргызстанцы, - резюмировал Григорий Михайлов.

URL: https://www.vb.kg/370133
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Москва
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Комментарии
Жаныбеков Мирлан
11.04.2018, 10:34
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Комментариев: 1

Скоро начнется новое политическое противостояние. Приходят новые оппозиционеры, начинается новые задержания с новыми правоохранительными органами. Так что скоро стабильность в политической ситуации не предвидится. Тандему конец.

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Аяна Сейитбекова
11.04.2018, 10:47
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Дружба с дружбой. А политическая жадность двух козлов подталкивает их на подлость.

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Гулира Ашымканова
11.04.2018, 10:58
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Комментариев: 1

Защитниками президента стало огромное количество прозападных НПОшников, а в Турцию он полетел, когда там был Порошенко. Турки согласились с позицией Киева. Похоже Кыргызстан под рукой Жээнбекова вновь меняет геополитический вектор и он не в сторону Кремля. России это не понравится.

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