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Здоровенный бугай оттолкнул бабушку и плюхнулся на сидение в маршрутке

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ВБ

Такие истории, к сожалению, не редки. И становятся уже почти привычными. А должны быть вопиющими случаями, порицаемые обществом.

Вот, что рассказала бишкекчанка Зарина Бекмуратова в сети Facebook.

"Зашли в маршрутку пожилая женщина и этот верзила, дерзкий такой...

Другая тоже в возрасте женщина, увидев бабушку, уступила ей место впереди. Оттолкнув бабулю, этот верзила плюхнулся на освободившееся место и уткнулся в телефон.

Позади тоже сидели молодые, но все отвернулись...

Бабуля так и проехала со мной 4 остановки, качаясь и пытаясь удержаться.

Потом я вышла...

Я буквально испепелила взглядом этого парня.

Если ты прочитаешь или тебя узнают, подумай ты тоже постареешь!!! Или ты также относишься к своим родителям?

Я обычно не пишу такое., но мне так жалко стало бабушку, и обидно за наше общество", - сожалеет автор.

Что делать с такими вот верзилами? Почему в нашем обществе перестали уважать старость? Ждем ваших отзывов в комментариях.

URL: https://www.vb.kg/370134
Теги:
культура
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Комментарии
Мысли вслух
11.04.2018, 11:53

...а может он инвалид...

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Гражданин
11.04.2018, 12:14

Часто замечаю как студенты не уступают в маршрутке место старикам и делают вид что спят и не видят, я думаю их родители не учили их уступать место, потом эти студенты начинают умничить о традициях, а манере как надо ходить, о понятиях хотя их действия говорят об обратном, думаю их 5-ая точка тяжелее чем вес этой бабули

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Мур
11.04.2018, 12:40

Гражданин

Часто замечаю как студенты не уступают в маршрутке место старикам и делают вид что спят и не видят, я думаю их родители не учили их уступать место, потом эти студенты начинают умничить о традициях, а манере как надо ходить, о понятиях хотя их действия говорят об обратном, думаю их 5-ая точка тяжелее чем вес этой бабули

Как бы студенты тоже устают не? Студенты Кгма носят тяжелые учебники, куча тетрадей. И кто нибудь из этих старших людей когда им уступаешь не просят даже сумку подержать. Молча садятся. Учеба также длится с раннего утра до вечера. Уставшие студенты платят точно так же 10 сом, как и те бабушки которые платят 5 сом.

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Англичанин
11.04.2018, 13:14

Бросьте говорить о морали, если сами эти же бабки даже попблагодарить лишний раз не могу, я им замечание делаю вам место уступают вы даже спасибо сказать не можете хотя я тоже заплатил за проезд 10 сос а эта типа бабка 5 сос. Я был и учился в Англии в Оксфорде, там не уступают старикам места наоборот старики мне место уступали  

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Насиба
11.04.2018, 14:36

Вообще молодежь обнаглела,ну и что что вы учитесь с утра до вечера.Возвраст берет свое,как откликнешься ,так и аукнется вам.Вы поймете ,но будет позднои вам самим будет стыдно за себя таких наглых и тупых.

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El
11.04.2018, 14:48

Какая разница, кто сколько платит???!!! Молодые должны уступать место старшим!!! Уважение к старшим у нас в крови!!! А этот бугай-придурок показатель-деградации нашего общества!!!!

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Арсен
11.04.2018, 15:40

Улууларды сыйлоо кыргыздын канында. А тигиге окшогон акмактарды ушинтип суротун чыгаоып коелу. Тааныгандар барбы айтып койгулачы.Жок дегенде согуп коелу.

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Гражданин
11.04.2018, 16:24

(мур) ты совсем что не догоняешь? Как старушка может держать тяжелую сумку если она сама ели ходит? Ты сам ноешь что сумка тяжелая, Ты молодой не сравнивай себя со старухой, завтра сам будешь стариком и посмотрю как ты поднимешь свои штаны, они старые люди ели ели ходят а ты хочешь чтоб они еще твою сумку держали, что за люди?, тебе не стыдно это говорить или ты воспитание не получал? Правду говорят молодые тупыми стали!

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