Здоровенный бугай оттолкнул бабушку и плюхнулся на сидение в маршрутке

Такие истории, к сожалению, не редки. И становятся уже почти привычными. А должны быть вопиющими случаями, порицаемые обществом.

Вот, что рассказала бишкекчанка Зарина Бекмуратова в сети Facebook.

"Зашли в маршрутку пожилая женщина и этот верзила, дерзкий такой...

Другая тоже в возрасте женщина, увидев бабушку, уступила ей место впереди. Оттолкнув бабулю, этот верзила плюхнулся на освободившееся место и уткнулся в телефон.

Позади тоже сидели молодые, но все отвернулись...

Бабуля так и проехала со мной 4 остановки, качаясь и пытаясь удержаться.

Потом я вышла...

Я буквально испепелила взглядом этого парня.

Если ты прочитаешь или тебя узнают, подумай ты тоже постареешь!!! Или ты также относишься к своим родителям?

Я обычно не пишу такое., но мне так жалко стало бабушку, и обидно за наше общество", - сожалеет автор.

Что делать с такими вот верзилами? Почему в нашем обществе перестали уважать старость? Ждем ваших отзывов в комментариях.