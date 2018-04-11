Генпрокурор Джолдубаева попросила рассмотреть ее отставку без нее

Сегодня в парламенте рассматривается вопрос об отставке Генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Депутаты проявили завидную явку – зарегистрировано 110 народных избранников.

Спикер ЖК КР Дастан Жумабеков заявил, что генеральный прокурор Джолдубаева сообщила в письме, что не сможет прийти на заседание и просила рассмотреть вопрос о ее отставке без нее.

Доклад о представлении президента зачитал руководитель аппарата президента Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, в представлении президента Сооронбая Жээнбекова указано, что причиной освобождения от должности Индиры Джолдубаевой явилось, то, что генпрокурор не смогла справится с ответственностью, которая возлагалась на нее, и не исполнила замечания Жогорку Кенеша о работе.