Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Генпрокурор Джолдубаева попросила рассмотреть ее отставку без нее

537  0
Айжан Нурбекова

Сегодня в парламенте рассматривается вопрос об отставке Генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Депутаты проявили завидную явку – зарегистрировано 110 народных избранников.

Спикер ЖК КР Дастан Жумабеков заявил, что генеральный прокурор Джолдубаева сообщила в письме, что не сможет прийти на заседание и просила рассмотреть вопрос о ее отставке без нее.

Доклад о представлении президента зачитал руководитель аппарата президента Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, в представлении президента Сооронбая Жээнбекова указано, что причиной освобождения от должности Индиры Джолдубаевой явилось, то, что генпрокурор не смогла справится с ответственностью, которая возлагалась на нее, и не исполнила замечания Жогорку Кенеша о работе.

URL: https://www.vb.kg/370135
Теги:
отставка, Индира Джолдубаева
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  