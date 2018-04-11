МВД задержан экс-глава ФУГИ Болсунбек Казаков

Причина задержание – выделение средств на незаконное строительство VIP-городка Бакиевых

Следственной службой МВД КР по подозрению в совершении преступлений предусмотренных статьями 304 и 307 УК КР задержан экс- глава ФУГИ Казаков Б.К. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, ему вменяются статьи 304 "Злоупотребление должностным положением" и 307 "Незаконное использование служебного

положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности") УК КР.

"Ранее в СМИ неоднократно были опубликованы статьи под названием:

"Расследование: продажа VIP-городка Бакиевых": - "Фонд по управлению госимуществом за 142 млн сомов реализовал 48 коттеджей на территории 12,4 гектара недалеко от госрезиденции "Ала-Арча" о победителе аукциона – компании "ВостокТехКомплект". Но о ней была представлена скудная информация. Представителей общества обеспокоило, что госимущество реализовано по неоправданно низкой цене. ФУГИ тогда сообщило, что национализированные объекты выставлялись на продажу 9 раз, но из-за отсутствия покупателей оценку их стоимости провело Общественное объединение кыргызских оценщиков" и нарушений при продаже элитного городка "Идеал хаус" не было": - ФУГИ продал коттеджный городок из 48 домов в конце сентября за 142 млн сомов. Бывший в то время главой ФУГИ Болсунбек Казаков утверждал, что первоначальная цена городка составляла 242 млн сомов, но снизилась из-за того, что коттеджи выставляли на торги девять раз", - пояснили в МВД.

Напомним, Казаков тогда заявил: "Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий".

10 апреля 2018 года экс глава ФУГИ Казаков Б.К. задержан, согласно

статьи 94 УПК КР, и водворен в ИВС. В настоящее время Следственной службой МВД КР расследование продолжается.