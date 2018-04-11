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Сотрудники УВД Первомайского района "отличились"

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Виктория Григоренко

В отношении сотрудников УВД Первомайского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305 "Превышение должностных полномочий" и 315 "Служебный подлог" УК КР. Об этом сообщили в Генпрокуратуре КР.

По ее данным, 5 марта 2018 года, примерно в 22.00 часа, оперуполномоченные Службы криминальной милиции ГОМ-5 УВД Первомайского района Ю.А. и Н.Ч., приняли заявление гражданина Г.О. о вымогательстве денежных средств.

"Не зарегистрировали заявление, как положено по закону, и, якобы, провели следственно-оперативные мероприятия. После чего незаконно задержали гражданина К.Ж. и доставили его в ГОМ-5. Чтобы придать законность своим противоправным действиям, фиктивно составили протокол о вручении денежной суммы, обнаружения и изъятия, датированные 6 марта 2018 года, также продержали задержанного до 5.00 часов утра. А затем собранные материалы и задержанного передали в следственную службу", - пояснили в Генпрокуратуре.

В настоящее время уголовное дело передано в Главное следственное управление ГКНБ КР для расследования.

URL: https://www.vb.kg/370138
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, Уголовный кодекс
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