20 тонн черного металла пытались незаконно ввезти в КР из Таджикистана

Гражданин Кыргызстана на грузовой автомашине вне пункта пропуска хотел ввезти из Таджикистана в Баткенскую область 20 тонн черного металла и 240 штук газовых баллонов по 5 кг каждый без сопроводительных документов. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Как уточняется, у гражданина отсутствовали сопроводительные накладные на товар.

"После оформления соответствующих документов задержанный и контрабандный груз были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР. Также пограннарядом контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка - автодорожный" задержан второй кыргызстанец, пытавшейся ввезти из Казахстана в нашу республику в дополнительных баках, установленных в автомашине, 400 литров дизтоплива без сопроводительных документов. Его передали в территориальное подразделение ГСБЭП КР", - пояснили в ГПС.