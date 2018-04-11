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Депутаты парламента вновь озаботились своей безопасностью

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Айжан Нурбекова

Необходимо создать комиссию по политическим делам, сообщила депутат Наталья Никитенко на заседании парламента. По ее словам созданная комиссия в ближайшее время должна рассмотреть вопросы о политических делах и репрессиях в отношении других депутатов и общественных деятелей.

В свою очередь депутат Каныбек Иманалиев отметил, что комиссии также следует рассмотреть вопрос представителей СМИ об аресте имущества депутатов.

Напомним, за 2017 год в Кыргызстане на 9 депутатов были возбуждены уголовные дела:

На депутатов от фракции СДПК - Музаффара Исакова и Нурмахамата Баяхунова, на лидера "Республики - Ата-Журта" - Омурбека Бабанова, представителя партии "Кыргызстана" Канатбека Исаева, двух депутатов от партии "Бир Бол" Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова, трех "ата мекеновцев" Омурбека Текебаева, Аиду Салянову и Алмамбета Шыкмаматова.

URL: https://www.vb.kg/370143
Теги:
Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, парламент
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