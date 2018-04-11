В комиссию, приехавшую на золотоизвлекательную фабрику, бросали камни

Сегодня, 11 апреля 2018 года, межведомственная комиссия в составе более 30 человек проводила разъяснительную работу по деятельности золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг" рядом со старой фабрикой комбината "Макмалзолото" с местными жителями, сообщает пресс-служба МВД.

На встречу собралось около 1000 местных жителей, но до начала разъяснительной работы собравшиеся начали кидать камни в строну комиссии и сотрудников милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка.

Сотрудникам милиции пришлось обеспечить безопасность членов межведомственной комиссии. В настоящий момент члены комиссии находятся в безопасном месте. Собравшиеся – в основном молодые парни, которые ворвались на территорию золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг", и начали разрушать ограждения, а также подожгли строящиеся хозстроения, строящиеся дома и имеющуюся технику.

На место происшествия была вызвана пожарная служба, однако из-за перекрытия дорог автомашинами пожарная машина не смогла проехать на место пожара.

В настоящее время сотрудниками милиции полностью обеспечивается общественный порядок совместно с местными органами власти проводят разъяснительные работы.

По данному факту начато предварительное расследование и по окончанию расследования будут дана юридическая оценка произошедшему.