Кто виноват в митинге на "Макмале"?

Директор компании говорит о безопасности технологии извлечения золота. Но давайте вспомним его же слова: "Использованные химические вещества и отходы от производства золота мы будем через трубы выливать в хвостохранилище «Макмалалтына», рассчитанное на 2 млн 600 тысяч тонн отходов. Это и является одной из причин, по которой наша компания начала работать рядом с комбинатом «Макмалалтын». На «Макмале» два хвостохранилища. Эти хвостохранилища были отстроены в 1985 году. Одно хвостохранилище заполнилось два года назад. Сейчас используется второе хвостохранилище. Вокруг хвостохранилища строят дамбу, она огораживается. Вода поддерживает влажность, чтобы песок не поднимался в воздух."
Так что правильно местные жители выступают против. Иностранцы золото добудут и уедут, а местное население десятилетиями будет страдать от использованных химических веществ и отходов.
Вообще надо запретить всякое строительство и добычу иностранными компаниями. Не сможем добывать сами - пусть останется потомкам.
Чиновники, иностранцы обманывают о безопасности технологий, но в реальности будут использоваться химикаты, которые будут потом сливаться в окружающую среду.
Те крохи, которые получит бюджет и местное сообщество - ничто по сравнению с экологическим вредом.
Если продажные чиновники не могут защищать интересы народа, народ вынужден сам защищать свой дом, свой воздух.
Вот директор компании сказал: "Вода поддерживает влажность, чтобы песок не поднимался в воздух." Без воды вся химическая отрава будет в виде пыли оседать в легких местных жителей.