Кто виноват в митинге на "Макмале"?

11 апреля у комбината "Макмал" в Тогуз-Торойском районе Джалал-Абадской области местные жители вновь устроили митинг. По данным МВД, собралось порядка 1000 человек.

Как сообщил VB.KG председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев, митинги будут продолжаться в любом случае, поскольку это последствия необдуманной деятельности руководства комбината.

- Компания не провела должную работу с местным населением, с работниками, профсоюзами. Необходимо было отработать информационную кампанию о пользе горнодобывающей отрасли, о плюсах производства, о вреде закрытия завода. А так складывается ощущение, что завод построили втайне от всех, - говорит Таджибаев.

Возможно, сейчас некие политические персонажи в личных целях и используют сложившуюся ситуацию, манипулируют местными жителями, используя их неинформированность, считает собеседник VB.KG.

- Чтобы поставить точку в этом конфликте, необходимо привести в соответствие все разрешительные документы, провести разъяснительную работу с местным населением. Опять же, принимать на работу местных жителей, чтобы не нарушались их права. Все подобные моменты необходимо оговорить и подписать в рамках двустороннего соглашения между инвесторами и местным населением, - считает Таджибаев.

Напомним, это не первый митинг на месторождении. Местные жители недовольны тем, что руководство золотодобывающего комбината не выполняет свои обещания по благоустройству района.