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Кто виноват в митинге на "Макмале"?

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Айжан Нурбекова

11 апреля у комбината "Макмал" в Тогуз-Торойском районе Джалал-Абадской области местные жители вновь устроили митинг. По данным МВД, собралось порядка 1000 человек.

Как сообщил VB.KG председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев, митинги будут продолжаться в любом случае, поскольку это последствия необдуманной деятельности руководства комбината.

- Компания не провела должную работу с местным населением, с работниками, профсоюзами. Необходимо было отработать информационную кампанию о пользе горнодобывающей отрасли, о плюсах производства, о вреде закрытия завода. А так складывается ощущение, что завод построили втайне от всех, - говорит Таджибаев.

Возможно, сейчас некие политические персонажи в личных целях и используют сложившуюся ситуацию, манипулируют местными жителями, используя их неинформированность, считает собеседник VB.KG.

- Чтобы поставить точку в этом конфликте, необходимо привести в соответствие все разрешительные документы, провести разъяснительную работу с местным населением. Опять же, принимать на работу местных жителей, чтобы не нарушались их права. Все подобные моменты необходимо оговорить и подписать в рамках двустороннего соглашения между инвесторами и местным населением, - считает Таджибаев.

Напомним, это не первый митинг на месторождении. Местные жители недовольны тем, что руководство золотодобывающего комбината не выполняет свои обещания по благоустройству района.

URL: https://www.vb.kg/370146
Теги:
Макмал, митинг
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Комментарии
Большой эксперт
11.04.2018, 16:18

Директор компании говорит о безопасности технологии извлечения золота. Но давайте вспомним его же слова: "Использованные химические вещества и отходы от производства золота мы будем через трубы выливать в хвостохранилище «Макмалалтына», рассчитанное на 2 млн 600 тысяч тонн отходов. Это и является одной из причин, по которой наша компания начала работать рядом с комбинатом «Макмалалтын». На «Макмале» два хвостохранилища. Эти хвостохранилища были отстроены в 1985 году. Одно хвостохранилище заполнилось два года назад. Сейчас используется второе хвостохранилище. Вокруг хвостохранилища строят дамбу, она огораживается. Вода поддерживает влажность, чтобы песок не поднимался в воздух."

Так что правильно местные жители выступают против. Иностранцы золото добудут и уедут, а местное население десятилетиями будет страдать от использованных химических веществ и отходов.

Вообще надо запретить всякое строительство и добычу иностранными компаниями. Не сможем добывать сами - пусть останется потомкам.

Чиновники, иностранцы обманывают о безопасности технологий, но в реальности будут использоваться химикаты, которые будут потом сливаться в окружающую среду. 

Те крохи, которые получит бюджет и местное сообщество  - ничто по сравнению с экологическим вредом.

Если продажные чиновники не могут защищать интересы народа, народ вынужден сам защищать свой дом, свой воздух.

Вот директор компании сказал: "Вода поддерживает влажность, чтобы песок не поднимался в воздух." Без воды вся химическая отрава будет в виде пыли оседать в легких местных жителей.

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