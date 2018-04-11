В Бишкеке обсудили положение национальных меньшинств в Кыргызстане

11 апреля 2018 г. в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики состоялась встреча Первого заместителя министра Кыргызской Республики Д.А. Кемеловой с Верховным комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньером, сообщает пресс-служба МИД КР.

Были рассмотрены текущие вопросы и перспективы развития отношений Кыргызстана с ВКНМ ОБСЕ. В частности, были обсуждены положение национальных меньшинств в Кыргызской Республике, вопросы межэтнического согласия и создание условий для изучения государственного языка национальными меньшинствами.

Верховный комиссар ОБСЕ отметил передовой опыт Кыргызстана во внедрении мультиязычных инструментов в дошкольных и школьных учреждениях в стране.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках программы "Жаны доорго – кырк кадам", а именно компонент "кыргыз жараны", который предусматривает интеграцию граждан страны в единую политическую общность при сохранении и развитии этнической, языковой, культурной самобытности представителей различных этносов.