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Атамбаев будет представлять в Кыргызстане китайские интересы?

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Виктория Григоренко

Речь, возможно, идет об очень больших деньгах

Сегодня состоялась встреча экс-президента Алмазбек Атамбаев с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщили в штабе СДПК.

Как отмечается, Атамбаев и Цзиньпин обсудили возможности и перспективы сотрудничества в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".

По словам китайского лидера, Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, внес большой вклад в укрепление дружественных и добрососедских отношений между двумя странами.

"Данное мероприятие и его итоги придадут импульс дальнейшему расширению международного экономического взаимодействия", - отметил китайский лидер.

Примечательно, что в штабе СДПК уточнили, что в Китай Алмазбек Шаршенович отправился в статусе экс-руководителя страны.

С одной стороны можно было бы предположить, что Атамбаева пригласили так сказать из вежливости, в счет прошлых взаимоотношений. Тем более, что, с учетом нынешней ситуации в стране, в значительной степени экс-президент влиять на какие-то серьезные процессы, в т.ч. внешнеполитические и экономические, уже не может.

Однако и нельзя исключать, что даже в статусе экс-президента Атамбаев вполне может продвигать крупные экономические проекты. Тем более такие, в которых замешаны крупные китайские интересы.

По словам политолога, бизнес-аналитика Искендера Шаршеева, интерес и амбиции Китая сейчас, действительно, нацелены на реализацию проекта "Один пояс – один путь".

- Общая сумма этого проекта - более четырех триллионов долларов. Только на КР планируется потратить 4 млрд долларов. И Поднебесная крайне заинтересована в успешности его осуществления. Поэтому, вполне возможно, что кредит доверия и даже определенные инвестиции может получить наиболее сильная партии. Единственный нюанс – стабильность. СДПК – достаточно сильная партия, следовательно, есть вполне реальный шанс заручиться подобной поддержкой. Правда, сохранится ли после подобной помощи наш суверенитет, сказать трудно, - пояснил VB.KG Искендер Шаршеев.

Стоит напомнить, что ранее в СМИ появилась информация о выделении одного миллиона сомов в качестве техпомощи Китая в адрес фракции СДПК в ЖК. Однако в штабе социал-демократов это сообщение опровергли, назвав "несоответствующими действительности слухами".

Не стоит забывать и о расколе в самой СДПК, что наглядно продемонстрировал прошедший съезд партии. Так что, возможно, китайская сторона еще подумает, прежде чем останавливать свой выбор именно на этом "партнере"...

URL: https://www.vb.kg/370149
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Китай, Си Цзиньпин
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Комментарии
Темирхан Ашымканов
11.04.2018, 17:30
Карма: +1
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Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 4


Стоит напомнить, что ранее в СМИ появилась информация о выделении одного миллиона долларов в качестве техпомощи Китая в адрес фракции СДПК в ЖК.

Одного миллиона сомов.

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Чынгыз Турдалиев
11.04.2018, 17:40
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Комментариев: 1

Жээнбеков поехал в Турцию, он будет представлять в КР интересы Эрдогана?  Логика у ВБ потрясающая.

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Карина Джейкоб
11.04.2018, 17:44
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Чынгыз Турдалиев

Жээнбеков поехал в Турцию, он будет представлять в КР интересы Эрдогана?  Логика у ВБ потрясающая.

ну  и уровень ВБ, мне кажется на эту статью можно и не обращать внимание.. 

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Нирвана Бамбито
11.04.2018, 17:46
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Комментариев: 1

хорошая логика, значит все кто едут в другие страны в командировку будут представлять интересы в Кыргызстане тех стран куда они едут?

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Алманбет Касенов
11.04.2018, 17:46
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Комментариев: 1

Уточнения:

"Говорили о помощи по линии парламента. Речь шла о перечне оборудования. Но проект еще не реализован, и что будет с проектом завтра, неизвестно. А по линии партии этого проекта не было и не будет", - добавил Таалайбек Усубалиев

Проект технической помощи на 1 млн сомов остался нереализованным и обсуждался с представителями посольства КНР по линии секретариата СДПК. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

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Фари Т
11.04.2018, 17:46
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Комментариев: 2

Там не только Атамбаев но и  другие экс президенты  участвуют.    Так что спите спокойно 

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Фари Т
11.04.2018, 17:46
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Комментариев: 2

Там не только Атамбаев но и  другие экс президенты  участвуют.    Так что спите спокойно 

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гость
11.04.2018, 17:48

Ух как троли Атамбаевские закипели Задело что то значит Что там не так

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ха
11.04.2018, 17:56

гость

Ух как троли Атамбаевские закипели Задело что то значит Что там не так

Значит там точно что то с большими деньгами и очредной аферой связано. Надо теперь держать ухо в остро.

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