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Джолдубаева в Бишкеке, и никуда не выезжала

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Айжан Нурбекова

Во время встречи депутатов парламента с родственниками так называемых политзаключенных генерал-майор Талант Исаев заявил, что, дескать, генпрокурор Индира Джолдубаева давно находится за пределами Кыргызстана.

Что, якобы, подтверждается тем, что она не явилась на заседания комитетов и парламента.

VB.KG связались с приемной Генпрокурора, где секретарь ответственно заявила, что Индира Ырысбаевна находится в Бишкеке, и никуда не выезжала. Такая же информация поступила и из собственных источников VB.KG.

До сих пор не подтвердили информацию о предполагаемом выезде из страны Джолдубаевой ни аэропорт "Манас", ни Погранслужба КР.

Так откуда же Исаев взял данные, что Джолдубаева покинула пределы республики?

VB.KG связались с братом заключенного в СИЗО ГКНБ Каната Исаева Талантом Кейдекановичем. Обычно сдержанный и вежливый генерал-майор ответил неожиданно грубо:

- Какая вам разница? Не скажу! - и бросил трубку.

Напомним, что активнее всех за отставку генпрокурора Индиры Джолдубаевой ратовали оппозиционные фракции – "РАЖ" и "Ата-Мекен". Именно по депутатам и представителям этих партий Джолдубаева довела уголовные дела до суда. К оппонентам генпрокурора присоединились и родственники других "политических" заключенных, как, например, Таланта Исаева.

К слову отметим, что если на вопрос о местонахождении генпрокурора отвечает ее секретарь, то о местонахождении экс-главы ГКНБ КР Абдиля Сегизбаева и правда нет никакой информации.

С другой стороны, ни одному, ни другому никто и не запрещал покидать пределы республики.

URL: https://www.vb.kg/370151
Теги:
Генеральная прокуратура, Канат Исаев, Талантбек Исаев, парламент, Индира Джолдубаева
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