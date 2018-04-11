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В Бишкеке обсудят феномен постправды в соцсетях

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ВБ

Как отмечается в анонсе мероприятия, в нем примут участие известные политологи и медиа-эксперты, представители государственных органов, руководители СМИ и общественные деятели.

Организаторами дискуссии выступают Фонд "Евразийцы – новая волна" и Клуб региональных экспертов "Пикир".

Актуальность предлагаемой дискуссии, по мнению ее инициаторов, объясняется тем, что в последнее время активность общественного обсуждения актуальных проблем все отчетливее смещается с митинговых площадок в сеть Интернет, превращающегося в существенный фактор политики современных государств. По словам заместителя директора филиала Фонда Дениса Бердакова, в интернете сейчас ускоряется накал борьбы за свою "правду".

- Сегодня поведение, образ и ход мыслей человека формируются посредством интернета, в частности социальных сетей. Превалирование эмоций над реальными фактами в Кирнете, так называемый феномен постправды – уже становится одной их характеристик нашей жизни. Появляется множество мифов, накал борьбы за свою "правду" в виртуальном пространстве повышается.

Мы помним, что происходило в преддверии вхождения Кыргызстана в Таможенный союз, а затем и в ЕАЭС. Соцсети республики буквально бурлили в обсуждениях плюсов и минусов интеграции. Шла активная пропаганда в "сети". Людей почти убедили в том, что вступление в Таможенный союз ничего кроме спада производства и массовой безработицы стране не принесет. Однако сейчас мы имеем совсем другие результаты. Экономика Кыргызстана по итогам 2017 года выросла на 4,5 %. И среди стран ЕАЭС мы занимаем второе место по этому показателю, - акцентировал Бердаков.

В рамках экспертной дискуссии будет презентовано уникальное исследование по социальным сетям Кыргызстана – фактически впервые будет представлен сущностный портрет современного Кирнета с данными о количестве активных пользователей, наиболее популярных интернет-платформ и аккаунтов.

Приведем немного цифр из исследования, согласно которому активными пользователями соцсетей за февраль 2018 года стали 457 490 авторов. Причем наибольшую активность граждане проявили в Facebook – 45,78%. Мониторинг социальных сетей также показал, что в республике действует более 30 Facebook-страничек с охватом аудитории от 25 тысяч подписчиков, более 50 Instagram-аккаунтов с охватом аудитории, превышающей 150 тысяч подписчиков в каждом из них.

Учитывая большую вовлеченность граждан КР в соцсети и нерегулируемость данной сферы, на предстоящем мероприятии будут обсуждены вопросы влияния фейковых новостей на социально-политическую жизнь общества.

Мероприятие пройдет 12 апреля по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 52, конференц-зал гостиницы "Плаза" (2-этаж). Начало в 11:00.

URL: https://www.vb.kg/370152
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