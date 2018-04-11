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Теперь официально: Индира Джолдубаева находится в Кыргызстане

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ВБ

В связи с появившейся на интернет-сайтах информации о возможном выезде за пределы Кыргызской Республики Генерального прокурора КР, пресс-служба главного надзорного органа сообщает следующее:

Генеральный прокурор КР Джолдубаева И.Ы. находится на территории Кыргызской Республики. Также, согласно информации представленной Государственной пограничной службой КР от 11 апреля 2018 года, в период с 1 января 2018 года по настоящее время в учетах лиц, проходивших пограничный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу республики, Джолдубаева И.Ы. не значится.

URL: https://www.vb.kg/370153
Теги:
Генеральная прокуратура, Индира Джолдубаева
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