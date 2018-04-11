Проект "Умный город" заработает 12 апреля

Завтра, 12 апреля, проект "Умный город" начнёт работать в тестовом режиме. Об этом сегодня премьер-министр Сапар Исаков сообщил на заседании фракции СДПК.

По словам премьера, в рамках проекта, в Бишкеке установлены он-лайн камеры.

-Завтра заработает проект "Умный город", но в тестовом режиме. Через месяц штрафы за нарушение ПДД будут разосланы водителям, отметил Исаков.

Также глава правительства добавил, что камеры наблюдения установлены на следующих улицах Бишкека: Фрунзе-Ибраимова, Байтик Баатыра-Горького, Байтик Баатыра-Ахунбаева и Байтик Баатыра-Токомбаева.

Напомним, на заседании ЖК заслушивается отчёт правительства за 2017 год.