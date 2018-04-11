Комфорт для горожан будут создавать с использованием новейших технологий

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Дайыр Кенекеев сегодня, 11 апреля, принял участие в пленарном заседании V Форума лучших муниципальных практик в городе Бишкек, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Аппарата правительства КР.

Приветствуя участников мероприятия, вице-премьер-министр отметил, что сотрудничество на уровне органов местного самоуправления через ассоциации и союзы - это важный компонент развития дружественных отношений между странами.

"Знаменательно, что форум проходит именно в 2018 году, когда в Кыргызстане Президентом нашей страны текущий год объявлен "Годом развития регионов". Главам муниципалитетов нашей страны будет очень интересно увидеть демонстрацию лучших муниципальных практик городов, чтобы в последующем перенять успешный опыт и использовать лучшие из них для внедрения у себя в городах и селах", - отметил Дайыр Кенекеев.

Вице-премьер-министр рассказал об основных направлениях правительственной программы "Жаны доорго кырк кадам", в которой охвачены реформы по цифровой трансформации страны.

"Мы хотим сделать процессы в госорганах и Правительстве открытыми, прозрачными для наших граждан. Также данная программа включает в себя мероприятия по развитию городской инфраструктуры. Самая главная цель - создать комфортные условия жизни наших горожан, используя новейшие технологии" - сказал он.

В мероприятии приняли участие главы и представители муниципальных органов из 9 стран мира.

Справка: Форум "Лучших муниципальных практик впервые прошел в 2013-году в городе Пенза (Российская Федерация). С 2016 года Форум закрепил за собой статус Международного мероприятия. Задача Форума- обмен успешного управленческого опыта городов на муниципальном и международном уровне"