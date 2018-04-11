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Ресторан "Ала-Тоо", отравивший более 200 человек, продолжит свою работу

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ВБ

По результатам расследования случая пищевого отравления в ресторане "Ала-Тоо", учитывая анамнез питания пострадавших (218 чел.), в т.ч. контактных лиц (94 чел.), употреблявших в пищу блюда приготовленные в ресторане, результаты лабораторных исследований смывов с инвентаря и анализов от пострадавших, вероятной причиной возникновения пищевого отравления (сальмонеллез) явилось несоблюдение санитарного режима на предприятии, нарушение технологического процесса приготовления, сроков хранения блюда "Курица по-тайски". Об этом сообщает Центр Госсанэпиднадзора г. Бишкек сообщает.

С целью устранения причин массового пищевого отравления, а также пресечения дальнейшего распространения патогенной микрофлоры в ресторане, сотрудниками Центра Госсанэпиднадзора г. Бишкек проведены дезинфекционные мероприятия в производственных помещениях (на кухне). После проведения генеральной уборки с применением моющих средств, для контроля соблюдения санитарного режима были повторно отобраны 20 смывов с инвентаря, оборудования и посуды. В результате санитарно-микробиологического исследования смывов, бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Внезапно обследованы 62 работника ресторана "Ала-Тоо" на носительство патогенной кишечной группы, в т.ч. Salmonella . По результатам анализов санитарно-бактериологической лаборатории носительства возбудителей патогенной инфекции - сальмонеллы не обнаружено.

Проведена разработка программы производственного контроля для обеспечения безопасности здоровья потребителей и усиление контроля за технологическими процессами приготовления блюд от сырья до готовой продукции. Соответственно, с целью организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий – 6 апреля 2018 г. совместно с работниками ресторана проведена отработка технологического процесса приготовления подозреваемых блюд ("Курица по-тайски" и "Горбуша – рыба по-домашнему").

По ходу приготовления указанных блюд отобраны 6 проб на микробиологические показатели, из них 2 пробы сырья, 2 пробы после первичной термической обработки и 2 пробы готовых продуктов. Исследованные образцы отобранных 6 проб по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021\2011 "О безопасности пищевой продукции". На сегодняшний день исход заболеваний пострадавших – благоприятный.

На основании выполнения всех предложений ЦГСЭН и учитывая результаты лабораторных исследований, после проведённых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также разработки программы производственного контроля, ЦГСЭН г. Бишкек сообщает, что ресторан "Ала-Тоо" по ул. Малдыбаева-54 в ближайшее время возобновит работу.

В течение года ЦГСЭН г. Бишкек продолжит осуществлять усиленный контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил и выполнению программы производственного контроля.

Вот такие новости из жизни столичных общепитов. Напомним, на директора ресторана был наложен штраф 20 тысяч сомов, на повара – 5 тысяч сомов.

Любопытно, что ни один из пострадавших – а их более 200 человек, не заявил свои претензии к владельцам или руководству "Ала-Тоо", никто не подал иск. Возможно, конечно, что вопрос был решен, как обычно у нас происходит, "за кадром". Жаль только, что репутация ресторана от всего произошедшего, судя по всему, никак не пострадала.

URL: https://www.vb.kg/370158
Теги:
отравление
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