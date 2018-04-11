В Бишкек прилетает звезда хоккея Александр Харитонов

Завтра, 12 апреля, в Бишкек прилетает известный российский хоккеист Александр Харитонов.

Двукратный чемпион России и участник Олимпиады в Турине 2006 года посетит нашу страну по приглашению Федерации хоккея Кыргызстана в качестве почетного гостя Кубка мэра города Бишкек 2018 года.

13 апреля, в 12 часов он примет участие в открытии соревнований на Кубок мэра Бишкека, которое состоится на городском катке. Всего за главный трофей будут бороться 8 команд из России, Казахстана и Кыргызстана, которые будут соревноваться по круговой системе. Турнир продлится до 16 апреля.

Справка:

Александр Евгеньевич Харитонов родился 30 марта 1976 года в Москве, - российский хоккеист. Участник Олимпиады-2006 в Турине в составе сборной России по хоккею.

В составе московского "Динамо" двукратный чемпион России(1999/2000, 2004/05), серебряный призёр чемпионата России (1998/99), обладатель Кубка европейских чемпионов (2006).

По итогам сезона 1995-1995 высшей лиги чемпионата России по хоккею, был признан лучшим игроком в составе ХК "Липецк" и одновременно стал лучшим снайпером команды. По окончании сезона вернулся в московское Динамо.

В 2000 выбран под 81-м номером на драфте НХЛ командой "Тампа Бэй Лайтнинг", за которую отыграл сезон 2000/01.

В сезоне 2004/05 и 2005/06 выиграл Хоккейный Евротур.

В КХЛ выступал: в сезоне 2008/09 - за нижегородское "Торпедо", в сезоне 2009/10 - за новосибирскую "Сибирь". С 2010 года выступает за клуб ВХЛ "Рубин" из Тюмени.

Перед Олимпийскими играми 2006 года вступил в "Единую Россию".

С 31 января 2012 игрок ХК "Сокол" (Киев). По окончании сезона 2011/2012 завершил карьеру.