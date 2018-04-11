Жамал Сейдакматова получит приз за вклад в кинематограф КР

Специальный приз " За выдающийся вклад в Национальный кинематограф" в этом году будет вручен Народной артистке КР Жамал Сейдакматовой.

Жамал Сейдакматова исполнила роли в десятках отечественных фильмах, в том числе "Девушка Тянь-Шаня", "Выстрел на перевале Караш", "Улан", "Потомок белого барса", "Курманжан Датка" и т.д.

С 1957 года выступала на сцене Киргизского драматического театра в Бишкеке и сыграла бесчисленное количество ярких ролей.

Является учредителем театра "Тунгуч".

Напомним, что ранее этот спец.приз получали К. Кыдыралиев, Г. Базаров,Б. Шамшиев, Н. Борбиев, М. Байджиев