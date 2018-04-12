Граждане Таджикистана задержаны за добычу грунта на государственной границе

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 11 апреля 2018 г. на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенском районе Баткенской области пограничный наряд задержал 2-х граждан Таджикистана за нарушение режима государственной границы.

Граждане Таджикистана намеревались на спецтехнике осуществить добычу грунта для строительных нужд. Проведение данных работ вблизи линии государственной границы запрещено в связи с возможным изменением рельефа местности.

Задержанные после оформления соответствующих документов и уплаты административного штрафа были переданы таджикской стороне.