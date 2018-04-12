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SOS! В Кыргызстане вновь образовалась очередь из 90 гемодиализных пациентов

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11 апреля 2018 года министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев встретился с председателем сообщества гемодиализных пациентов КР Венерой Ташманбетовой, которая заявила о необходимости безотлагательного участия государства в помощи более 90 пациентам, нуждающимся в гемодиализе, - сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Как известно, мы обнулили очередь на гемодиализ в конце прошлого года, но со 2 февраля и по сей день она вновь образовалась, и сейчас остро стоит вопрос жизни для более 90 человек, и каждый день этот список растет на 4-5 человек, - поделилась своими переживаниями Венера Ташманбетова. - Из-за дороговизны диализа больные плачут, они вынуждены пропускать процедуры с перерывом в десять дней, приезжают на диализ страшно тяжелые и отекшие, а некоторые вынужденно отказываются от процедур и обречены на смерть. Люди хотят жить, но жалеют родственников, которые, в свою очередь, часто избегают решения возникающих трудностей, и больной остается один на один со своей бедой. В 2015 году мы вот также вынуждены были обивать пороги и терпеть отписки от чиновников, чтобы наш вопрос решили в короткие сроки, и в итоге было принято единственно правильное решение – заключить дополнительное соглашение. Мы просим дополнительные средства, как минимум, два раза в год. В данное время нам очень помогает поддержка ФОМС. В конкуренции друг с другом стали улучшаться гемодиализные центры. У пациента есть выбор, и, если ему что-то не нравится, он может поменять место получения процедуры. С появлением в стране такого мирового лидера, как "Фрезениус", нам будет куда стремиться, и мы надеемся на улучшение ситуации, а пока снова просим у государства помощи".

По словам Ратбека 42 лет, он получает гемодиализ уже больше года, приходит на процедуру, как минимум, три раза в неделю. Первые три месяца ему пришлось оплачивать гемодиализ самостоятельно, ежемесячно уходило по 100 тысяч сомов, пришлось брать кредит. Последние девять месяцев мужчина получает гемодиализ с поддержкой ФОМСа, который берет на себя большую часть оплаты, и стало легче. "Не дай Аллах никому оказаться в такой ситуации, потому что это – непосильная ноша для любого человека. Распадаются семьи, отворачиваются родственники. Болезнь уравнивает всех в своей нужде", - говорит Ратбек.

"Я объяснил ситуацию премьер-министру, и он дал указание, - сказал Талантбек Батыралиев. - Мы просим 68 миллионов сомов, но и их уже очевидно не хватит, через два месяца после обнуления нам снова придется просить, потому что уже завтра появятся новые пациенты. Мы также понимаем, что есть много других нуждающихся пациентов, например, у нас много детей с врожденными пороками сердца, много проблем в детской онкологии, есть и другие категории пациентов. Мы не можем обеспечить всех стопроцентно.

При рассмотрении бюджета обычно Минздрав рассматривают как другие министерства, как Минтранс, Минсельхоз, когда им выделяют деньги и всё четко распланировано. Но в нашем случае не учитывается, что у нас появляются новые пациенты, такие, как например, нуждающиеся в гемодиализе. В нашем случае необходимо учитывать ожидаемый процент пациентов. В Японии, например, на один миллион населения приходится 510 гемодиализных пациентов, у нас – 180. Некоторые пациенты вообще до нас не доходят и умирают. Если мы предусмотрим на один миллион наших граждан 250-300 случаев с потребностью в гемодиализе, тогда больные не будут ждать и не будет очереди. Проблема в закупке. При появлении новых больных мы должны сделать так, чтобы их могли автоматически перевести в расчете последнего закупа расценок, а потом пациент пусть выбирает, куда идти. В случае наших новых 90 пациентов мы можем проводить тендер только в случае, когда есть источник финансирования и нам выделяют эти деньги. Сколько в таком случае придется ждать этим пациентам?! А вдруг тендер не состоится, и никто не будет участвовать?! Нам надо пересмотреть закупки особенно в экстренных ситуациях. Сейчас стоит вопрос, чтобы поскорее были выделены деньги, разработать распоряжение и провести его через ФОМС. Любая доплата из кармана пациенту всё равно дается ему нелегко.

Мы должны быть готовы к новым вызовам, потому что чем лучше становится качество гемодиализа, тем растет продолжительность жизни и арифметически будет расти количество пациентов, а наш бюджет не резиновый. В связи с этим нам надо пересмотреть, первое, закупку по экстренным ситуациям, как в случае с гемодиализом, когда возникают новые пациенты и оплачивать услуги пациенту очень дорого и, второе, в срочном порядке продвигать вопрос разработки и принятия современного закона по трансплантологии, защищающего интересы не только реципиента, но и донора.

URL: https://www.vb.kg/370163
Теги:
Минздрав, гемодиализ, Талантбек Батыралиев
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