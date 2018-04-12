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Сооронбай Жээнбеков подписал ряд документов по итогам визита в Турцию

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ВБ

По итогам официального визита Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Турецкую Республику 9 апреля 2018 года, состоялась церемония подписания совместных документов.

В частности, подписаны следующие двусторонние документы:

1. Меморандум о сотрудничестве между Агентством по поддержке содействию инвестициям при Правительстве Турецкой Республики (ispat) и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

2. Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Правительством КР и Правительством ТР;

3. Соглашение о сотрудничестве между Правительством КР и Правительством ТР в области сельского хозяйства;

4. Соглашение между Правительством КР и Правительством ТР о взаимном поощрении и защите инвестиций;

5. Договор о социальном обеспечении между Правительством КР и Правительством ТР;

6. Протокол о сотрудничестве между Правительством КР и Правительством ТР в области печати и информации.

URL: https://www.vb.kg/370164
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Реджеп Эрдоган
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