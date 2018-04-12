Аппарат президента первый проходит тестирование на знание кыргызского

С 10 апреля государственные гражданские и муниципальные служащие Кыргызской Республики начали проходить обязательное тестирование на знание государственного языка. Тестирование проводится сотрудниками государственного учреждения "Кыргызтест".

Тестирование проводят две группы: локальная группа обеспечивает прохождение тестирования служащих в городе Бишкек, мобильная группа проводит тестирование в регионах.

Согласно предварительным данным, по республике сдают тест 24467 государственных и муниципальных служащих, из них – 7785 служащих сдают тест в городе Бишкек, в регионах - 16682.

Тесты разработаны специально для государственных и муниципальных служащих. Предварительно государственные гражданские и муниципальные служащие прошли пробные тесты. Первыми тест проходят сотрудники Аппарата Президента Кыргызской Республики, сообщает отдел информполитики АПКР.